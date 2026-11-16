Margarita Robles, ministra de Defensa, ha detallado que El Ruso "no es militar ni legionario, es simplemente un asesino sin matices"

La Policía analiza los restos de la bomba de Oviedo para averiguar cómo fue fabricada y si 'El Ruso' contó con ayuda

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OviedoLa Policía tiene desplegado un intenso operativo para localizar a 'El Ruso', el hombre que el pasado martes disparó contra una menor y colocó una mochila con explosivos que dejó un agente de los guías caninos fallecido y otro de los Tedax gravemente herido, en Asturias. Casi una semana después de este tiroteo y de esta explosión mortal, el autor sigue en paradero desconocido. Por eso, los agentes trabajan sin descanso para intentar localizar a este fugitivo. Para ello, los policías reconstruyen sus últimos pasos y sus últimos movimientos.

En la investigación, los agentes de la Policía Nacional han descubierto que, en el último año, Manuel F., conocido por sus vecinos como El Ruso, vivía los últimos meses obsesionado con el fallecimiento de su progenitora. "No lo superó. Pasó de ser un delincuente común a idear un plan letal para hacer el mayor daño posible. Un extremo que consiguió", recogen desde el medio de comunicación 'El Comercio' .

Podría estar dispuesto incluso a "morir matando"

Desde el medio de comunicación anteriormente citado han podido hablar con parte del entorno que trató con El Ruso en los últimos meses y han apuntado que "siempre fue serio y reservado, pero desde que murió la madre tenía un comportamiento muy raro, ya ni saludaba si te lo encontrabas. Era un hombre extraño ya de antes, pero con lo de la madre, se volvió mucho más".

En las reuniones de coordinación en la que trabajan los distintos cuerpos de Fuerzas de Seguridad del Estado en los que se intenta dar caza al ruso se ha indicado a todos los agentes que extremen la precaución en el operativo de búsqueda y captura.

'La Nueva España' ha informado que las indicaciones que se les ha dado a los agentes es que El Ruso es "un individuo muy peligroso que, según se teme, podría estar dispuesto incluso a 'morir matando'".

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Además. en el operativo de búsqueda se baraja que el fugitivo huyó con una pistola y una escopeta 'e incluso podría portar explosivos'".

El Ruso "no es militar ni legionario, es simplemente un asesino sin matices", según la ministra de Defensa

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado su "agradecimiento por su trabajo" y el cariño y recuerdo a las familias de los policías nacionales Juan José y Francisco José, el primero de ellos fallecido y el segundo herido grave tras explosionar el pasado martes un artefacto colocado por un vecino de Oviedo, conocido como El Ruso, tras disparar una joven y ha indicado que el autor ""en ningún caso es militar, ni legionario, ni nada de nada como se ha dicho", sino que es "simplemente un asesino sin más y sin matices".

Robles, en un mitin celebrado en Oviedo ha elogiado la labor diaria de las fuerzas y cuerpos de seguridad y en este caso del subsinspector fallecido y el Tedax herido que "han intervenido para proteger a los vecinos de un edificio", y ha destacado su sacrificio para garantizar una sociedad "más libre y más justa". "Gracias a ellos por jugarse la vida para que vivamos en una sociedad más libre y más justa", ha afirmado.

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Robles se ha referido al responsable de los hechos y ha asegurado que será detenido y puesto a disposición judicial. En este sentido, ha querido aclarar que el autor "en ningún caso es militar, ni legionario, ni nada de nada como se ha dicho", sino que es "simplemente un asesino sin más y sin matices".

La ministra ha insistido así en desvincular al autor de los hechos de las Fuerzas Armadas y ha defendido que deberá responder ante la Justicia por sus actos.