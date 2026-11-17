En Tenerife han reabierto otro centro de acogida mientras se gestiona el traslado a la península

El Hierro, al límite tras un fin de semana de récord de llegadas de migrantes: las entradas no cesan

Compartir







Los servicios en la isla del Hierro están saturados ante la llegada de miles de migrantes. Pero ya se están llevando a cabo los traslados de muchos de ellos a la península. El 95% de los más de 10.000 personas que han llegado, en dos semanas de noviembre, han salido ya de allí. Esta misma mañana, por ejemplo, ha salido un trayecto extraordinario con 800 migrantes. Y otro con centenares de personas por la línea regular de El Hierro rumbo a Tenerife.

En Tenerife han reabierto otro centro de acogida mientras se gestiona el traslado a la península. Esto forma parte del acuerdo al que se ha llegado en Moncloa entre el Ejecutivo y el Gobierno de Canarias.

En tan solo 15 días han llegado 9.000 migrantes

El presidente canario, Fernando Clavijo, asegura que no hay ni rastro de los 15 millones de euros que anunció el Gobierno. Y en la isla tampoco ven resultados en las gestiones del Ejecutivo en Europa y países de origen. Mientras, las imágenes de El Hierro parecen estar en bucle con la aparición de miles de migrantes.

Bebés, niños y mujeres llegan a la isla sin ropa ni techo donde vivir. La isla, que cuenta con 12.000 habitantes, pide refuerzo policial y un hospital de campaña para poner atender a todas estas personas. En tan solo 15 días, han llegado 9.000 migrantes.

PUEDE INTERESARTE Continúa la llegada de cayucos a El Hierro: otras 433 inmigrantes en cinco embarcaciones

En 2026, se ha registrado la llegada de 16.000 personas a las costas españolas, de las cuales, 500 siguen en los centros de acogida que están a borde del colapso.