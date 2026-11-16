La situación se ha agravado especialmente este lunes, con la llegada de nuevos cayucos al puerto de La Restinga

Clavijo exige "acelerar" la ayuda a El Hierro y pide al Estado una "respuesta inmediata" al repunte migratorio: la isla "no puede esperar"

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Canarias ha vivido uno de los fines de semana más complicados de los últimos años en materia migratoria. Cerca de 3.800 personas han llegado al archipiélago en apenas 48 horas, unas 3.500 de ellas a El Hierro, una cifra que ha llevado al límite la capacidad de acogida de la isla.

La situación se ha agravado especialmente este lunes, con la llegada de nuevos cayucos al puerto de La Restinga. Decenas de personas, exhaustas después de varios días de travesía, han desembarcado con ayuda de los equipos de emergencia mientras los recursos de acogida permanecen prácticamente colapsados.

1.580 migrantes llegaron a Canarias en un solo día

Ante la falta de espacio, algunos de los migrantes han tenido que pasar la noche junto a las propias embarcaciones en las que llegaron. La imagen se ha repetido durante todo el fin de semana en el muelle, con personas cubiertas con mantas de Cruz Roja mientras esperaban una solución.

El momento más crítico se vivió el sábado, cuando 1.580 migrantes llegaron a Canarias en un solo día, el registro más elevado de los últimos 30 años. En total, El Hierro ha recibido alrededor de 3.500 personas en este periodo, una cifra equivalente a cerca del 30% de la población de la isla.

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Entre los recién llegados se encuentran 200 mujeres y 189 menores que han alcanzado El Hierro en las últimas 48 horas. Algunos han relatado travesías de hasta ocho días en el mar antes de alcanzar la costa canaria.

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La dimensión de estas llegadas ha llevado al Gobierno a reclamar una mayor implicación europea. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido este lunes en Bruselas que la situación de Canarias debe abordarse también desde la Unión Europea.

“Canarias es Europa y, por tanto, la UE tiene que apoyar a Canarias, apoyar a España en esta dimensión y en ese desafío que suponen esas llegadas”, ha señalado Albares.

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El ministro también ha asegurado que se ha puesto en contacto con el Gobierno de Senegal para pedir su colaboración y tratar de frenar las salidas desde sus costas.

Mientras continúan llegando cayucos, El Hierro mantiene sus recursos de acogida al límite. La isla reclama apoyo ante una situación que, después de un fin de semana marcado por las llegadas constantes, ha vuelto a poner en primer plano la presión migratoria sobre Canarias.