"Frente a quienes quieren hacernos retroceder, más derechos, más garantías y más libertad", ha defendido Pedro Sánchez en un mensaje en las redes

Feijóo garantiza que mantendrá la Ley de plazos del aborto

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MadridPedro Sánchez ha anunciado a través de 'X' el refuerzo de "las garantías para que todas las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto en la sanidad pública y de forma segura". Comunicando la aprobación de un nuevo reglamento "para asegurar que reciben información veraz y científica", ha informado además de que el Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley del "concebido no nacido" de la Comunidad de Madrid.

En su mensaje, igualmente, ha indicado que su Ejecutivo ha publicado "un informe sobre sobre las desigualdades de acceso entre comunidades autónomas", en lo relativo al derecho al aborto, al tiempo en que ha señalado: "Frente a quienes quieren hacernos retroceder, más derechos, más garantías y más libertad".

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La ley del 'concebido no nacido' de la Comunidad de Madrid

Fue el pasado de 7 de julio cuando la Comunidad de Madrid aprobó la ley de reconocimiento del concebido en la aplicación de las medidas de apoyo a la familia. La norma, concretamente, permite que, en determinados procedimientos y dentro de las competencias autonómicas, el embrión o feto durante el embarazo sea considerado como un hijo ya nacido cuando esa consideración resulte beneficiosa para la madre gestante o para la unidad familiar.

A ese respecto, en la práctica, contempla que pueda computarse para acceder a determinados beneficios y ayudas, especialmente los relacionados con las familias numerosas. También prevé beneficios fiscales autonómicos para las familias que tengan esa consideración. No obstante, múltiples voces no han dejado de cargar también y desde entonces contra la medida, señalando que contrapone los derechos del feto a los de las mujeres y que supone un reconocimiento jurídico del concebido no nacido que, según han seguido denunciando, excede las competencias autonómicas.