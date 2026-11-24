Es una medida con la que el Gobierno espera recaudar 1.400 millones de euros para dedicarlos a políticas de vivienda

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prórroga del impuesto a la banca hasta el ejercicio 2027, un año más de lo previsto inicialmente, una medida con la que el Gobierno espera recaudar 1.400 millones de euros para dedicarlos a políticas de vivienda.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las entidades financieras han abonado 5.723 millones de euros desde que el tributo está en vigor.

El impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras se creó a finales de 2024 y, en principio, iba a estar en vigor tres años -2024, 2025 y 2026-, pero ahora el Gobierno ha decidido extenderlo un año más.

Ha recaudado 1.351 millones de euros este año

El tributo, que este año ha recaudado 1.351 millones de euros, grava los márgenes y comisiones de la banca con tipos progresivos de entre el 1 % y el 7 % y su recaudación se reparte entre las comunidades autónomas en función de su PIB, tal y como pactó el Gobierno con Junts.

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Por ello, dado que el Gobierno quiere dedicar los recursos obtenidos con la prórroga (que se ingresarán en 2028) a políticas de vivienda, el Ministerio de Hacienda prevé distribuir la recaudación entre las regiones a través de la Conferencia Sectorial de Vivienda para que sean estas las que los destinen a políticas de vivienda.

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El impuesto sustituyó al gravamen temporal extraordinario de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, que en 2023 y 2024 gravó el margen de intermediación bancaria (referido a los resultados de 2022 y 2023, respectivamente).