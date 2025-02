No hay una manera 'correcta' de sentir durante el duelo, tal y como recuerdan los expertos. Cada persona lo vive de una manera y no por ello es mejor o peor, pero lo importante es seguir avanzando, y para ello es conveniente dejar fluir los sentimientos, sean cuales sean estos. Experimentar emociones como tristeza, nostalgia, dolor o culpa es natural, y reprimirlas no hará sino retrasar la sanación. No invalidar estos sentimientos es importante para poder comprenderlos y llegar a superarlos.