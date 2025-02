R: Para sanar no debemos cambiar a la niña interior ni avergonzarnos de ella, pues esto es exactamente repetir el trauma infantil, sino abrazarla con compasión, reconociendo que no hay nada malo en ella. La clave está trabajar día a día para activar a la mujer salvaje y que ella ayude a la niña herida cuando se activa a través del miedo, la vergüenza o la culpa.

También se reflejan en patrones relacionales repetitivos, como la dependencia emocional , las relaciones caóticas o la incapacidad para establecer límites. Estos síntomas son señales de que hay algo en nuestro pasado que nos está afectando en el presente, aunque no lo sepamos ni lo podamos relacionar sin un buen trabajo en autoconocimiento.

R: La dependencia emocional está directamente relacionada con la infancia por lo que expliqué al principio: el apego. Cuando las relaciones tempranas no ofrecen la seguridad, el amor o el reconocimiento necesarios sino que hay experiencias de sobreprotección, abandono, negligencia o vínculos inestables, pueden generar una niña herida que “tiene hambre” de ser amada o cree que sin los demás no es capaz de enfrentarse a la vida. Como esta niña vive dentro de la adulta que somos, nos pasamos la vida buscando en otras personas lo que no recibimos de nuestros cuidadores. Esto nos lleva a repetir patrones disfuncionales, como relacionarnos con personas similares a aquellas que causaron las heridas, o comportarnos de manera que perpetuamos el rechazo. Y todo esto lo hacemos de forma inconsciente.