“Loud luxury”, la tendencia de 2025: qué es y 7 looks

La moda cada cierto tiempo nos sorprende con una nueva tendencia

Este 2025 va a estar marcado por el “loud luxury”, que apuesta por el exceso y la diversión

Te contamos qué es y cómo llevarlo

En ocasiones se nos olvida que la moda es cambiante, sobre todo cuando llega un estilo que parece que ha venido para quedarse. Eso es lo que nos había pasado con el conocido como “lujo silencioso”, la tendencia que marcó definitivamente el pasado año y que conquistó hasta al más incrédulo. Sin embargo, ahora la moda nos sorprende de nuevo y tiene propuesta que ya está arrasando. Se llama “loud luxury” y es la tendencia que promete arrasar este 2025. Te contamos en qué consiste y te damos ideas de looks para llevarlo con acierto.

¿Adiós, lujo silencioso?

El lujo silencioso nos conquistó por varios motivos: prendas atemporales, discretas y de calidad se convirtieron en la clave para vestir looks relajados y elegantes que funcionaban de la mañana a la noche. Aprendimos a crear un buen fondo de armario y a comprar prendas que pudiéramos combinar, al menos, con otras tres que ya tuviéramos. Por fin la moda parecía mostrar su parte más sensata y eso era un motivo de celebración. Pero claro, si no fuera sorprendente, cambiante y divertida, no sería moda. Así que ha llegado el momento de buscar el polo opuesto y dejarnos seducir por el exceso. ¿Significa eso que el lujo silencioso agoniza? Por suerte, no. Solo deja paso a otras posibilidades y, de paso, puede sernos muy útil para coquetear con recién llegado “loud luxury”.

Qué es el loud luxury

El loud luxury traducido sería algo así como “lujo escandaloso”, un cambio de rumbo en el que la moda huye de la sobriedad y del minimalismo para abrazar el exceso, la exuberancia y, en definitiva, la diversión. Puede que nos haya pillado un poco por sorpresa, pero si hacemos una retrospectiva, podemos apreciar que el street style ya nos daba pistas con tendencias que, aunque parecían más anecdóticas, ya apuntaban maneras. Una de ellas fue el estilo Mob Wife, que daba protagonismo a los abrigos de pelo sintético, el estampado de leopardo y las joyas voluminosas, apostando por la opulencia, el exceso y el glamour. En otra dirección, pero también rompiendo con el minimalismo, la estética coquette llenaba los looks de lazos, volantes, perlas y grandes cuellos. Es decir, una moda no llega de la noche a la mañana, y el loud luxury no ha sido diferente.

Es el momento de apostar por las prendas y complementos que muestren el logo de la firma sin pudor, por los colores vibrantes, las siluetas arriesgadas, los volúmenes y tejidos sorprendentes como el terciopelo o las lentejuelas. Y todo esto en el día a día, sin necesidad de que se trate de un ocasión especial o de que asistas a una fiesta con un dress code atrevido. La cuestión es que el loud luxury no consiste solo en llevar un determinado tipo de prendas o complementos, sino que se trata de una actitud manifiesta en la que mostramos sin pudor alguno que la moda nos divierte, sí, pero es que nos divierte la vida, hacer del día a día un evento y nos encanta llevar ropa que cuente su propia historia. Lo mejor de todo es que, aunque hay pistas para llevar esta tendencia y presumir de estilazo, la propia personalidad y el deseo de mostrarla favorece ese miedo atroz que tenemos a vestir igual que el resto del mundo.

Cómo llevar el loud luxury en 2025

¿Te entregaste al lujo silencioso y ahora tu armario está lleno de prendas sobrias? Estupendo, tienes la base perfecta para comenzar a crear looks que inspirados en el llamado “lujo escandaloso”. Y es que no se trata de cambiar tu forma de vestir de manera radical, sino de aprovechar un look minimalista para añadir elementos que lo transformen y te permitan disfrutar del juego de la moda. Los complementos, además de ser una de las claves, son ideales para esta tendencia: bolsos de firma (ok al logo visible), con estampados y colores llamativos, se acompañan con piezas de joyería originales y vistosas. ¿Por qué llevar una fina gargantillas si puedes combinar tres de estilos diferentes?

En cuanto al calzado, hemos apostado por la comodidad y la reivindicamos con pasión. Pero eso no impide que apuestes por diseños con estilo, en colores vivos o con estampados como el de leopardo. Y, por supuesto, si lo tuyo es añadir unos taconazos, este es el momento de hacerlo. Los colores básicos, como el negro, el blanco o el camel, siempre serán un acierto, al igual que los tonos pastel. Pero solo para crear el lienzo en el que el rojo, el fucsia o el amarillo destacan con fuerza. Lo mismo ocurre con los estampados, que se combinan con atrevimiento y no pretenden ser discretos.

Ideas de looks loud luxury