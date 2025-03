A nadie se le hace extraño en la época en la que nos encontramos comenzar una relación a distancia , no hay más que comprobar el esplendor de las aplicaciones de citas . Lo que venimos a resolver hoy es si esta situación ocurre pasados los 50 años , ¿hay bastantes probabilidades de que la relación siga un buen camino ? Los expertos responden a este y otros dilemas.

Dicen que el amor no conoce de fronteras y sabemos con certeza que la tecnología tiene mucho que ver en eso y lo facilita todo a la hora de poder comunicarse de un modo más sencillo y práctico. Pero, en una pareja pueden necesitarse cosas muchas que al no estar uno frente al otro pueden resultar difíciles de alcanzar.

Ourtime, plataforma para solteros mayores de 50 años, es una de las que trabaja para unir personas que estén cerca geográficamente o no tanto. Aunque es un reto, no es imposible. De hecho, una encuesta sobre sexualidad, realizada por LELO, marca de juguetes de placer, indica que la mitad de los encuestados (sin conocer la edad) entienden lo que representa una relación a distancia. Por otro lado, se confirma que la falta de conexión en el terreno físico y en el apartado emocional llevan a un 56% a no seguir adelante con la relación.