En la actualidad, reinventarse en la madurez es mucho más que un capricho; es una necesidad ante un mundo en constante cambio que no espera a nadie. Cuando uno ronda los 50, la experiencia se fusiona con la urgencia de adaptarse a nuevas realidades , y la creatividad se convierte en la herramienta indispensable en busca de transformar tanto la vida personal como la profesional. Josep Lagares , ingeniero químico, presidente ejecutivo de Metalquimia y autor de ‘Time-out, Creativación o extinción’ , nos ofrece un marco teórico y práctico para encender esa chispa creativa que todos llevamos dentro.

El paso del tiempo, a menudo visto como un enemigo, puede transformarse en un aliado si se aprende a aprovecharlo. Lagares, que por su experiencia pasada como paracaidista sabe de lo que habla, nos avisa de que el tiempo es limitado y avanza a toda velocidad, así que depende de nosotros decidir hacia dónde queremos ir: "En mi vida anterior fui paracaidista y tengo dos récords del mundo en formaciones en caída libre. En los cascos llevábamos un dispositivo electrónico llamado 'Time Out' que nos avisaba: hasta ahora has hecho lo que tenías que hacer, ahora tienes cuatro segundos para separarte de los demás y abrir el paracaídas. Si no lo hacías, ya sabías lo que te esperaba".