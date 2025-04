Incluso puedes ser una doctora en Tecnología de Alimentos, como la bióloga y health coach Marta Serrano , y no saber lo que es realmente la perimenopausia. "No sabía cómo afectaban mis hormonas a mi energía , mi metabolismo , mi estado de ánimo ... ni que estaban detrás de la pérdida de masa muscular, el aumento de grasa abdominal o el insomnio", explica en una publicación en su cuenta de instragram @youbymartaserrano .

La experta reconoce que, aún dedicándose a la alimentación y al mundo científico, "a veces el conocimiento no basta cuando no sabes cómo aplicarlo a ti, a tu cuerpo cambiante y a tu momento vital". Por eso asegura que no le da ninguna vergüenza reconocer que hay una serie de hábitos que consideraba beneficiosos pero que tenían un impacto negativo en su organismo. Son los siguientes: