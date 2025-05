Y da otra razón. El sudor no solo ayuda a regular la temperatura corporal, sino que arrastra toxinas que salen a la superficie de la piel. “Si nos duchamos enseguida, no permitimos al cuerpo que termine de excretar esas toxinas, dejando una sensación de que no se ha completado la limpieza. Incluso como si siguiésemos sudando después de ducharnos”, explica el especialista. Esto ocurre porque el cuerpo sigue trabajando para regular su temperatura, y la ducha no ha detenido este proceso.