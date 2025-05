¿Cuánto dinero debo dar si me invitan a una boda? La cifra exacta, según los expertos

El 86% de las parejas que se casa ya viven juntas, por lo que regalar decoración o electrodomésticos es una tradición que pierde fuerza en España

La llegada del buen tiempo es sinónimo de la llegada de la gran temporada de bodas. Según datos de Bodas.net, portal y app de referencia en el sector nupcial, septiembre, junio y mayo (por este orden) se sitúan en el top tres de los meses de 2025 con más bodas. Y con la llegada de la gran temporada de bodas, también llega una de las preguntas más repetidas: ¿cuánto dinero dar si me invitan a una boda? Y es que con el gran volumen de enlaces que se espera para este 2025, resulta casi imposible no estar invitado a una boda y no hacerse esta pregunta que tantas dudas genera. Para facilitar la respuesta, el portal ha desarrollado una calculadora que ayuda a determinar la cantidad más acertada para quienes quieran regalar dinero a la pareja.

En la actualidad, el 86% de las parejas que se casan ya viven juntas, según el Informe del Sector Nupcial 2025. En este sentido, regalar decoración y electrodomésticos para amueblar la vivienda de la pareja, es una tradición que en España pierde cada vez más fuerza. Es por eso, que la gran mayoría de invitados decide regalar dinero, contribuyendo así al pago de la boda (el 48% de las parejas paga la boda con el dinero de los regalos, según el mismo informe).

¿Qué cantidad es la más adecuada?

Conociendo el coste medio por invitado: En España, la pauta más extendida para los familiares y amigos que deciden regalar dinero es, como mínimo, cubrir el coste del menú. El coste medio de una boda se sitúa en los 24.618€ y el número medio de invitados que asiste es de 116. Si se toman en consideración estas cifras, el coste medio por invitado se sitúa en los 212€. Asimismo, hay que tener en cuenta que en los 212€ de media por invitado, además de incluir el coste del menú, también se incluyen todos los demás costes de la boda (animación, música, decoración…). Para aquellos que quieran ser más precisos y saber el coste medio solo del banquete: según el Informe del Sector Nupcial 2025, el coste medio del espacio de boda se sitúa entre los 13.000€ y 14.000€. Teniendo en consideración esta cifra y sabiendo que de media asisten 116 invitados, el coste medio por invitado resulta entre 112€ y 120€.

Sabiendo el coste medio del menú: Para los que quieran acercarse aún más a la cifra, otro truco sería acudir al directorio de Bodas.net y buscar el espacio en el que se va a celebrar la boda. En los escaparates de los espacios o caterings aparecen los precios mínimos de sus menús. De esta manera, los invitados pueden tener una idea más aproximada del valor del cubierto.

Calculadora de regalos: Bodas.net ha desarrollado una herramienta mucho más precisa para hacer este cálculo. Se trata de una calculadora que, respondiendo a preguntas como la relación con la pareja, el tipo de boda, si se asiste acompañado… otorga unos rangos recomendados para dar como regalo de boda. Además, para aquellos invitados que prefieran no entregar dinero, la herramienta también proporciona ideas de regalos del valor aconsejado.

