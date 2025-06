Estar soltero puede ayudar a prevenir la demencia, según un estudio

Raquel Noya 22 JUN 2025 - 10:00h.

Un estudio publicado en la Alzheimer´s & Dementia Journal cuestiona cómo influye el estado civil al riesgo de desarrollar demencia

Los investigadores analizaron durante 18 años a más de 24.000 adultos con edades comprendidas entre 50 y 104 años

Durante años hemos vivido con la idea (¿equivocada?) de que vivir en pareja, especialmente en el marco del matrimonio, era lo más parecido a una fórmula mágica para vivir más y mejor. La inmensa mayoría de los estudios publicados hasta el momento aseguraban que tener pareja traía consigo una larga lista de beneficios para la salud: menor riesgo de enfermedades cardíacas, mejor recuperación tras una operación, más longevidad, mayor bienestar emocional… incluso un estudio llevado a cabo en la Universidad de Harvard en 2019, en relación al matrimonio y a la salud masculina, asegura que entre quienes sufrieron un infarto, los casados tenían una probabilidad 14% mayor de salir del hospital antes que los solteros.

La lógica aplicada era sencilla: tener al lado alguien que te cuidase, te apoyase, te ayudase con la medicación y te animase a mantener hábitos saludables parecía ser el camino ideal para envejecer con calidad de vida. Pero un nuevo estudio publicado en la revista Alzheimer’s & Dementia podría ponerle fin a esta idea ya que, al parecer, estar soltero es una ventaja cuando se trata de evitar la demencia.

¿El secreto? Vida social activa

La investigación analizó durante 18 años a más de 24.000 adultos, con edades entre los 50 y los 104 años (el promedio era de 72), para estudiar cómo afecta el estado civil al riesgo de desarrollar demencia. ¿La gran sorpresa? Las personas solteras, ya sean divorciadas, viudas o que nunca se casaron, mostraron un riesgo significativamente menor de padecer demencia en comparación con quienes estaban casados. En concreto, el riesgo de deterioro cognitivo era al menos un 50% más bajo en los solteros.

Resulta que las personas solteras, divorciadas o viudas, que durante años se han visto con cierto aire de preocupación en términos de salud, tienen hasta un 50% menos riesgo de desarrollar demencia, comparadas con quienes están casadas. Así que, tal vez eso de vivir solo, tomar las decisiones a tu ritmo y mantener una vida social activa más allá del matrimonio, tiene más beneficios para la mente de lo que creíamos.

Movimiento mental y emocional

Los investigadores también hallaron que quienes nunca habían estado casados tenían el riesgo más bajo de todos, aunque la diferencia con otros grupos de solteros no fue estadísticamente significativa. A lo largo del estudio, se les realizaron evaluaciones médicas y pruebas cognitivas anuales, y los resultados fueron claros: las personas solteras tenían menos probabilidades de desarrollar demencia, Alzheimer o demencia por cuerpos de Lewy, que las personas en pareja.

Aunque lo que realmente resalta este estudio no es tanto si estás casado o no, sino cuánto te relacionas con otras personas. Lo que protege al cerebro no es la soltería en sí, lo es tener una vida social activa: hablar con distintos grupos, mantener conversaciones frecuentes, participar en actividades y estar en movimiento mental y emocional.

Y ahí es donde está la clave: muchas personas que están en pareja tienden (sin darse cuenta) a reducir su círculo social, a salir menos o a depender únicamente del otro para socializar. Esa vida social 'más cerrada' puede hacer que el cerebro reciba menos estímulos, y a la larga, llegue a afectar a la salud cognitiva. Por tanto, no es el estado civil lo que importa, sino el nivel de interacción con el mundo que mantenemos cada día.

Menos probabilidades, pero no sentencia

Así que, ojo. El estudio no concluye que estar soltero te garantice que no vayas a desarrollar demencia. Nada de eso. Lo que los investigadores dicen es que, estadísticamente, hay menos probabilidad. Pero también dejan claro que tener pareja no es el problema en sí.

De hecho, muchas veces es la propia pareja la que se da cuenta antes de los cambios en la memoria o el comportamiento y puede ayudar a detectarlos a tiempo. Lo importante no es, por tanto, si tienes o no pareja, sino si te mantienes conectado con otras personas, eso es lo que realmente ayuda a frenar el deterioro cognitivo.