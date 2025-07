Celia Molina 12 JUL 2025 - 08:00h.

Hablamos con la sexóloga Sonia Encinas sobre cómo modificar el concepto que se tiene del sexo tras el nacimiento de los hijos

Cuando la sexóloga Sonia Encinas dio a luz a su primer hijo, comenzó a hacer algo poco común entre las madres: hablar públicamente sobres las emociones, sensaciones y vivencias que estaba teniendo en un periodo tan importante. Al compartir en redes sociales su experiencia con el posparto, encontró a muchas mujeres que también sentían lo mismo y, en su labor como sexóloga, recopiló información suficiente para escribir el libro que ahora ha publicado la editorial Grijalbo: 'El sexo de las madres'.

Consciente de lo mucho que pueden cambiar las relaciones sexuales de pareja tras el nacimiento de un bebé - por múltiples motivos, como el cansancio extremo o el distanciamiento de las madres por los roles de género que se establecen en torno a la crianza de los hijos - redactó un extenso libro en el que invita a los progenitores (a ellas, especialmente) a respetar sus propios ritmos y a modificar el significado que para ellos ha tenido la sexualidad hasta entonces. En una entrevista exclusiva con la web de Informativos Telecinco, esta experta ha detallado cuál es la principal razón por la que las parejas acuden hoy a su consulta:

"La ausencia de sexo no supone el fin de la pareja"

"Lo más común que vemos en las consultas de sexología es lo que etiquetan como “falta de deseo”. Yo no me creo esta etiqueta, deseos hay muchos y la maternidad te conecta con muchos de ellos, pero el problema es que estamos deseando una única cosa: una práctica sexual genital con una pareja que normalmente es heterosexual (que es lo que suelo ver yo). No nos estamos permitiendo vivir la etapa en la que estamos y encontrar el deseo en lo que estamos viviendo. Muchas parejas llegan con miedo a que la ausencia de relaciones sexuales signifique el fin de la relación".

El sexo no puede ser una exigencia, un deber como poner una lavadora o preparar un 'tupper' con comida Pexels

En cuanto a esta inquietud, Encinas lo ha dejado meridianamente claro: "No es cierto para nada. Esto es algo que quiero marcar bien claro: el sexo es una parte más que tiene que ver con el espacio de placer y de ocio, puede formar parte de una relación o no. Cuando somos pareja, vamos con un guion de lo que es ser una pareja y no solemos poner en duda ese guion, pero es importante hacerlo. Si una pareja decide que el sexo es una parte importante, es válido; pero hay que ver qué necesitamos. Lo sexual lo tenemos colocado en un contexto de "deberías", de exigencias. Mi trabajo es que aprendamos a colocar el sexo en el lugar del placer y del ocio, no en el lugar de “poner la lavadora” o “hacernos el túper”. Cuando el sexo es una exigencia, el deseo se muere", subraya la sexóloga.

Cuando la intensidad de las relaciones sexuales ha bajado en la pareja, la sexóloga invita a hacerse esta pregunta: "¿Tú querrías tener sexo? ¿para qué? Si es para el disfrute, genial, pero si es para que la pareja no se enfade, o no se queje, es muy revelador". La verdadera solución está en averiguar dónde esta la raíz de este supuesto problema en la relación sentimental: "Muchas veces nos solemos dar cuenta que las mujeres están extenuadas, que hay sobrecarga y muy poco espacio para el cuidado personal, para el disfrute y para el placer. Mucha exigencia, un cuerpo rígido… El siguiente paso ya es hacer cambios", concluye Encinas, animando a las parejas a adaptarse adecuadamente a su nueva situación.