El especialista ha alertado de que las redes sociales o la idea de que "todo debe ser felicidad" pueden ejercer una presión innecesaria

El ejercicio físico, una alimentación equilibrada y la exposición moderada al sol pueden mejorar el estado de ánimo

Compartir







El psicólogo, Pedro Neira, ha advertido que durante el verano muchas veces se convierte en una fuente de estrés y agobio en vez de un periodo de relajación. El especialista ha explicado que "es un periodo que rompe rutinas y puede provocar tanto una sensación de libertad como de vacío".

Pedro Neira, responsable de la Clínica López Ibor ha alertado de no descuidar el bienestar psicológico durante el verano, porque no es para todos ese remanso de relax. "Hay quien experimenta estrés por la falta de estructura, presión social por 'aprovechar' cada día o malestar emocional por no cumplir con las expectativas".

El especialista ha alertado de que las redes sociales, los viajes organizados o la idea de que "todo debe ser felicidad" pueden ejercer una presión innecesaria. "El mito del verano perfecto es uno de los grandes generadores de frustración" y compararse, sentirse obligado a estar bien o vivir de forma intensa puede hacer que muchas personas se sientan desconectadas de sus verdaderas necesidades" repercutiendo en la salud mental.

Claves para cuidar la salud emocional en verano