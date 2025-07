'¿A mí quién me cuida?', documental de la doctora María Montoya para denunciar la sobrecarga laboral

La doctora María Montoya evidencia la sobrecarga laboral de los sanitarios en el documental '¿A mí quién me cuida?'

El uso de urgencias sube por tercer año en España ante los problemas para acceder a los médicos de familia

Los profesionales sanitarios llevan años denunciando que son un sector con una enorme sobrecarga laboral. De hecho, muchos sufren el conocido como 'síndrome de bornout' y no tienen ni ganas de afrontar las consultas. Así lo denuncia la doctora María Montoya en el documental '¿A mí quién me cuida?', codirigido junto a David Perea. Informan en el vídeo Noelia Camacho, Carlota Lacambra y Marc Saus.

Montoya, que es especialista en geriatría, tras cinco años de carrera universitaria y un lustro como residente, abandonó su puesto en el Sistema Nacional de Salud debido al agotamiento. Habla de "falta de tiempo, de presión asistencial y de cansancio" y resume en una sola palabra lo que la bata blanca supone para ella: "Maltrato".

Firmas en el Congreso contra las guardias eternas

De este modo, con el objetivo de alzar la voz y de evidenciar el grave problema, recorrió nuestro país conversando y compartiendo experiencias con otros compañeros de profesión, como Ángel Gávila.

Este médico cirujano no duda en calificar la situación como "deshumanizada" después de recordar que su primera guardia terminó con un ataque de ansiedad. "Me metí en el lavabo y me puse a llorar", reconociendo a continuación que "también pasé por una depresión".

Saturados de atender a pacientes y explotados, llegan a trabajar 90 horas semanales. Tamara Contreras, médico intensivista en la unidad de cuidados intensivos (UCI), no puede más y se plantó a detallarlo en el Congreso de los Diputados, donde entregó 190.000 firmas para protestar por las guardias eternas (y obligatorias hasta los 52 años).

Su tasa de suicidio es más alta que la del resto de la población y resulta extraño encontrar a un médico o enfermero que no conozca a algún sanitario que se haya quitado la vida por problemas de salud mental. En el caso de la psiquiatra María Irigoyen, responde afirmativamente y detalla que tres.