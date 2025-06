Sara Andrade 20 JUN 2025 - 06:20h.

En el libro 'El pequeño libro coreano de la felicidad', la agente literaria Barbara Zitwer comparte sus aprendizajes sobre la sabiduría coreana

¿Sabías que el día 20 de junio se celebra el Yelow Day? Este día está considerado como el más feliz del año por varias razones. Una de ellas tiene que ver con el clima y con el sol. Nos acercamos al verano y hay más horas de luz, las temperaturas, aunque calurosas, no llegan a ser las asfixiantes de los meses de julio y agosto, y, además, se acercan las vacaciones. En este día nos acercamos a una filosofía de vida que se acerca bastante a lo que entendemos como felicidad. En este caso ha escrito sobre ello la agente literaria americana Barbara Zitwer en su nuevo libro 'El pequeño libro coreano de la felicidad' (NekoBooks), un viaje por Corea del Sur que no solo se limita en conocer sus costumbres, sino que también indaga en por qué este es considerado uno de los países más felices del mundo.

"No existe un lugar perfecto en la Tierra, lo sé. Y, por supuesto, Corea tiene sus problemas... y sus aspectos negativos. Pero, en su conjunto, la forma general de ser parece ser una de paz budista: de mostrar bondad amorosa hacia nosotros mismos y los demás. Esto se expresa en cada tradición o costumbre coreana: el honrar y el respeto por los demás se muestra siguiendo la etiqueta social, que todos, desde niños hasta ancianos, practican a diario", señala en el libro.

La agente literaria descubrió primero su cultura a través de los libros. Con el éxito de la música coreana y del cine, como 'Parásitos' (2019), empezó a aflorar una curiosidad por sus autores, así que por trabajo acabó visitando varias veces el país. Una de ellas terminó en un templo budista en las montañas de Incheon, donde un monje la vio llorar. Su marido estaba enfermo y necesitaba un trasplante. "El monje me miró con firmeza, me miró a los ojos y me dijo: 'Ahora somos felices'. Habló con tal firmeza que pasé de las lágrimas a la risa en un milisegundo. "Ahora somos felices" es lo que ha motivado mi propia transformación espiritual y mental a lo largo de los años", explica.

Le sorprendió porque Corea del Sur no ha sido un país precisamente ajeno al dolor y al conflicto, sin embargo, en su ADN tienen instaurados valores como la resiliencia y el agradecimiento. "Sus últimos 100 años de historia comenzaron con una enorme cantidad de conflictos: la ocupación por parte de Japón en 1910, la división en 1945, la guerra de 1950, y, finalmente, la actual ZDM (Zona Desmilitarizada) que marca la brecha entre el Norte y el Sur. A mediados de la década de 1950, el país era uno de los más pobres del mundo, y su economía, se basaba de manera predominante en la agricultura. Pero, en los últimos 60 años, Corea del Sur se ha reconstruido desde cero mediante una combinación de reformas gubernamentales innovadoras, un sistema educativo de alta calidad y una mano de obra delicada y trabajadora".

Las 10 claves de la felicidad coreana

La cultura coreana está basada en el cuidado propio personal y en el de la comunidad. Desde la cosmética, una de las más en auge del momento, hasta la alimentación, que suele premiar lo vegetal y de proximidad por encima de todo, está repleta de buenos hábitos para vivir bien. Hemos recopilado algunas de las enseñanzas que aporta el libro de Barbara Zitwer para acercarnos a la felicidad coreana y, por qué no, aplicar alguno de sus preceptos en nuestro día a día.