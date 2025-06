Sara Andrade 13 JUN 2025 - 05:30h.

Los sueños son todo un enigma. Analizarlos es como entrar en las profundidades del océano, nunca sabes qué vas a encontrar. Y no, no es tan simple como buscar en Google "he soñado con una araña, qué significa". Resolver un sueño puede ser tan complejo que ni siquiera los expertos podrían saber de qué se trata. Algunos incluso han llegado a la conclusión de que no tiene relevancia ninguna.

¿Qué significa tener un sueño erótico con otra persona que no es nuestra pareja? ¿Para qué sirven las pesadillas? ¿Nos están alertando de algo? Son solo algunas de las miles de preguntas que podemos hacernos acerca de nuestros sueños. Quizá ahora estemos más cerca de entender su respuesta gracias al doctor americano Rahul Jandial, neurocirujano y neurobiólogo que combina la precisión del bisturí con la curiosidad científica de explorar los misterios del cerebro humano, incluidos los sueños.

Este prestigioso neurocirujano, especializado en cáncer, ha dirigido investigaciones pioneras en el Jandial Lab de Los Ángeles y, a través de la International Neurosurgical Children’s Association (INCA), la organización sin ánimo de lucro que fundó, opera en hospitales con escasos recursos. Su primer libro, 'Life Lessons from a Brain Surgeon', fue un éxito de ventas del The Sunday Times y cautivó a lectores de todo el mundo.

Ahora ha escrito una biblia de los sueños que nos podría ayudar a entender qué pasa cuando cerramos los ojos y dejamos llevar nuestra mente. '¿Por qué soñamos?' (editorial Diana) asegura que puede ayudarnos a mejorar nuestro rendimiento académico, a afinar habilidades físicas, además de a prepararnos para hablar en público o a encontrar claridad en nuestras emociones y conflictos internos, y a advertirnos sobre algunas enfermedades, como el párkinson o el alzhéimer.

Los sueños eróticos y las pesadillas, sueños universales

"Hay sueños que son universales que forman nuestra mente, como los sueños eróticos o las pesadillas; mientras que hay sueños obvios como cuando te estresa hacer una presentación y sueñas que estás desnudo frente a muchas personas. También los hay temáticos, del final de la vida, o durante el embarazo; y hay muchos sueños que no tienen porqué tener sentido. Los sueños visuales que siguen contigo al día siguiente son los que tenemos que tener más en cuenta porque proporcionan información que no puedes tener en tu vida despierto, porque en tu vida de vigilia hay otras partes del cerebro que están más activas", expresa el doctor en una entrevista para Informativos Telecinco.

Según explica, los sueños eróticos son una forma más de imaginación, y no importa cual sea nuestro estado civil ni que seamos sexualmente activos o no. Y lo más curioso es que, tanto los sueños eróticos como las pesadillas, influyen en nuestro día a día. Es decir, que una vez despertamos de ese sueño, este nos acompaña mientras estamos despiertos. Según el doctor Rahul Jandial, los sueños eróticos suelen liberarnos sexualmente. "En ellos tendemos mucho más a la bisexualidad y a interacciones sexuales novedosas en general".

En este sentido, como dice, lo que está claro es que "tanto mujeres como hombres somos infieles en sueños". Ese sería nuestro punto en común. Las mujeres, sin embargo, suelen tener sueños eróticos cuando echan de menos a la pareja o cuando están en la fase del enamoramiento. Otra de las curiosidades que refleja en su libro este experto en sueños, es que estos sueños eróticos suele ser con personas conocidas, que puede ser que no tengan interés sexual para nosotros en la vida real.

¡Ah, y atención, famosas! A eso se le conoce como neurona Halle Berry (como la actriz). Estudios científicos explican que tenemos neuronas específicas dedicadas a las personas o lugares que nos resultan más conocidos.

Por qué tenemos sueños eróticos

¿Tiene algo que ver que tengamos poca o mucha actividad sexual? ¿Ver mucha pornografía puede provocar tener más sueños eróticos? Al parecer no, lo que nutre nuestros sueños eróticos no es lo que hacemos cuando estamos despiertos sino lo que pensamos. Si nuestra imaginación erótica está más activa cuando estamos despiertos, es posible que entonces tengamos más sueños eróticos.

"Los sueños eróticos increíblemente aventureros y creativos promueven la plasticidad del cerebro y nos preparar para procrear en cualquier circunstancia", subraya. Por lo tanto, nos preparan para la exploración sexual. Como dice, no hay que perder de vista para entenderlo que nuestro cerebro es el órgano sexual más potente que existe.

En cualquier caso, los sueños eróticos nos pueden hablar de la salud de nuestra relación de pareja, por eso hay que estar al tanto. Por ejemplo, es más frecuente que seamos infieles en sueños si estamos atravesando por una fase de celos o inseguridad en la pareja, pero, por el contrario, si se trata de parejas sanas, este tipo de sueños no tienen efecto alguno. Además, muchos de estos sueños pueden afectar al día siguiente. "Los investigadores han descubierto que soñar con un conflicto de pareja aumenta las probabilidades de tener un conflicto al día siguiente", explica.

Y que no cunda el pánico: si sueñas que tú o tu pareja te es infiel no hay que interpretarlo como un signo verdadero de deseo de infidelidad. Sencillamente hay que ver que los sueños intentan promover un sueño divergente.

Pero, ¿qué pasa si el sueño es con nuestro ex? ¿Significa que le echas de menos o que te gustaría volver con él? No exactamente... "Cuando pensamos en lo que significa tener sueños eróticos con parejas pasadas, merece la pena recordar que la respuesta emocional es tanto o más importante que el sueño en sí. Los sueños en general pueden ser una manera de procesar emociones asociadas, por ejemplo, a una ruptura".