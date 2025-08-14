Inés Gutiérrez 14 AGO 2025 - 20:00h.

La parición de novedades como la IA suele ser recibida con cierta desconfianza

Seis cosas en las que tienes que fijarte más ahora porque han cambiado al navegar por internet con la IA

Compartir







MadridTodos estamos viendo como, poco a poco, la IA se está convirtiendo en algo más común que busca hacer la vida del usuario más sencilla. Sin embargo, aprender a utilizarla en nuestro beneficio no es tarea sencilla, sobre todo cuando tienes más desconfianza que otra cosa, que es precisamente lo que les sucede a muchos adultos mayores de 50 años.

No es la primera vez que sucede, llega un avance en algún campo y toca adaptarse para evitar quedarse atrás. No aprender lo que puede suponer en nuestra vida no es una opción, porque es muy probable que con el tiempo se normalice su uso, tal y como ha ido sucediendo con las redes sociales o los dispositivos electrónicos.

Muchas generaciones tuvieron que adaptarse a la aparición de las aplicaciones, tanto de juegos como de comunicación o bancos, y no solo eso, sino también aprender a pasos agigantados porque las generaciones siguientes no esperan y es importante saber lo que tenemos entre manos para poder hacer que su camino sea más seguro, tal y como sucede con las redes sociales.

Para poder proteger a nuestros seres queridos tenemos que poder entenderlo nosotros y eso es un proceso que cada vez causa más desconfianza. También requiere un esfuerzo por nuestra parte. Poder estar al día ayuda a no quedarse atrás, hace que podamos ver las nuevas herramientas como una forma de adaptarnos y seguir creciendo y ser competitivos, también con la IA, porque también puede ser una herramienta de trabajo, para desarrollarlo y para encontrarlo, pero también puede facilitarnos el día a día.

PUEDE INTERESARTE La IA se alía con la gastronomía, pero aún no le coge el punto de sal

Consejos para que los mayores de 50 años saquen provecho

Las mentes curiosas siempre quieren saber un poco más sobre lo que les rodea y esto es algo para lo que la IA puede ser clave, ayudando a las personas adultas a obtener respuestas sobre temas que les preocupan o que son de su interés, pero para eso es necesario que salven la desconfianza y le den una oportunidad. Acercarse sin prejuicios y con la mente abierta es un buen comienzo, dejando a un lado los miedos, pero no todos, pues siempre es importante cuidarse.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En ocasiones, la mejor manera de aprender a utilizar una herramienta es de la mano de alguien que ya sabe usarla, por eso tener el apoyo de los más cercanos puede marcar una gran diferencia, aunque suele requerir una paciencia extra por su parte que no siempre es suficiente. Por eso no es mala ideal emplear otros sistemas para aprender a manejarnos.

Una buena forma es buscar tutoriales en plataformas en las que nos sentimos seguros, todo el mundo ha sido principiante alguna vez y los vídeos de YouTube o grupos en Facebook puede ayudar a superar ciertos miedos, compartir preocupaciones y aprender si depender del cariño de los más jóvenes.

Es muy importante tener en cuenta que nadie nace sabiendo y que no es la primera vez que los mayores de 50 se enfrentan a cambios en las nuevas tecnologías que parece que han llegado para revolucionarlo todo. Afrontar el aprendizaje con calma y paciencia con uno mismo puede ser el mejor camino.