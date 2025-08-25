La actriz, de 80 años, lamenta que los más jóvenes tiendan a infravalorar las experiencias de quienes les precedieron

Helen Mirren es "muy feminista" pero lo tiene claro: "James Bond tiene que ser un hombre"

En una industria como la cinematográfica, que privilegia la juventud por encima de todo, Helen Mirren ha redefinido lo que significa cumplir años con autenticidad. Con una carrera de más de cinco décadas a sus espaldas, la actriz británica de 80 años no oculta sus canas ni cede a los estereotipos. Se muestra segura, vital y elegante, inspirando a muchos a vivir cada etapa de la vida con plenitud y confianza.

Con motivo de la promoción de su nueva película, 'El club del crimen de los jueves', protagonizada por un peculiar grupo de jubilados que intentan descubrir un crimen en un hogar de retiro, la oscarizada intérprete ha reflexionado sobre la edad: "Quienes están retirados tuvieron vidas extraordinarias, productivas, desafiantes y profesionales, y no terminaron. No es que todo se detenga de repente”.

Para Mirren es evidente que existe una brecha generacional y lamenta que los más jóvenes tiendan a infravalorar las experiencias de quienes les precedieron. "Los jóvenes no pueden entender que los mayores tuvieran sexo, se divirtieran, bailaran y estuvieran obsesionados con su pelo y con su peso. Y, por supuesto, los mayores los miran y piensan '¿Sabéis que? Eso ya lo hemos vivido", explica.

Una vida muy activa a los 80

La actriz de 'The Queen' no relaja el ritmo y mantiene una vida muy activa, tanto que si se permanece en la cama más allá de las 8 de la mañana empieza a sentirse culpable, pero si hay algo que no soporta es la condescendencia paternalista con la que se trata a los más veteranos. “Odio que me digan que soy ‘peleona’. Estoy viva. No me pongáis esas etiquetas horrorosas”, subraya.

Respecto a sus 80 años recién cumplidos, Mirren le resta importancia. "La verdad, no celebro los cumpleaños. No les doy importancia porque la vida sigue. Lo que espero es que ese día me traten muy, pero que muy bien. No pido más. Una taza de té en la cama por la mañana", cuenta. Demanda que, al parecer, su marido Taylor Hackford, cumple con diligencia. El resto de su agenda diaria lo dedica a la jardinería, la lectura, la escritura y la práctica de yoga.

El cumplido que más odia Helen Mirren

En otra entrevista, la carismática actriz también rechazaba frases hechas del tipo "tiene un espíritu joven". "Mi espíritu tiene exactamente la misma edad que yo. Tal vez soy positiva y disfruto de las cosas, tal vez estoy sana, pero eso no es ser joven, eso es ser exactamente quien eres”.

Y en otra charla con 'Harper's Bazar', la intérprete galesa también cargaba contra el manido 'qué bien estás para tu edad' que reciben las mujeres en la edad madura, expresión que le parece "condescendiente" e "insultante". "Odiamos ese cumplido. Realmente lo odiamos. Y si usas esa frase prepárate para que te menosprecien de manera importante”.

Y en 'Vogue' hace cinco años dejaba esta otra reflexión: "Mi madre me dijo un vez 'No te preocupes por envejecer'. Sé que la idea de tener 45 años a los 25 es ¡oh Dios mío! ¿Quién quiere tener 45? Pero es increíble porque cuando llegas a los 45, te das cuenta de que es realmente muy bueno y no quieres volver a tener 25". Toda una declaración de principios en un mundo obsesionado con disfrazar el paso del tiempo.