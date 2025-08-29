La danesa Kirsten Helstrup es conocida como 'la reina del eslogan' por haber convertido su habilidad con las palabras en un estilo de vida

Un eslogan no debería ser solo una frase bonita, sino que tiene que capturar la esencia de una marca en unas pocas palabras. Debe transmitir identidad, generar emoción y quedarse grabado en la memoria de la gente. No es tan fácil hacerlo bien. El arte de la brevedad es como un superpoder, y pocas personas lo dominan mejor que Kirsten Helstrup, una jubilada danesa de 80 años que se ha hecho popular por convertir su talento para crear eslóganes ganadores en un estilo de vida.

Nacida cerca de Fjellerup, Kirsten trabajó como farmacéutica durante 20 años hasta que su pasión por los concursos la llevó a especializarse en jugar con las palabras para transmitir ideas. Desde mediados de los años 80 se ha dedicado a participar en concursos de eslóganes en los que ha batido todos las marcas. No por nada se la conoce como 'la reina del eslogan'. En 1988 fue reconocida en el Libro Guinness de los Récords por haber ganado 212 concursos, una cifra récord en ese momento y ampliamente rebasada por ella misma después.

Un cuaderno para apuntarlo todo

En su cabeza siempre está bullendo algo. Es incapaz de desconectar su máquina de hacer lemas, que funciona a pleno rendimiento en todo momento. Puede estar haciendo la comida, nadando en la piscina o quedándose dormida y de repente llega una idea nueva. Para no olvidarlas, siempre lleva consigo un cuaderno en la que apunta todas las palabras, rimas y conceptos que se le ocurren espontáneamente.

Su ingenio incontenible le ha permitido transformar un pasatiempo en una mina de premios. Es tan prolífica que ha llegado a presentar hasta 40 eslóganes en un mismo concurso usando distintos nombres, incluidos los de familiares, para multiplicar sus oportunidades. Eso le ha valido viajes, electrodomésticos e incluso un pasaje en el famoso Concorde a través del Atlántico.

“He ganado unos 70 viajes y también un coche”, recuerda. En un álbum de recortes guarda los recuentos de todos sus éxitos. Desde cuando ganó un refrigerador valorado en casi 3.000 euros hasta cuando fue obsequiada con un viaje en canoa para toda la familia. Solo tiene una cuenta pendiente: “Lo único que no he intentado ganar es un crucero. Es molesto”.

El arte de hacer un buen eslogan

Su talento ha sido reconocido por la Confederación de la Industria Danesa, que este mismo año la contrató para crear nuevas campañas publicitarias. Uno de los eslóganes de los que está más orgullosa es el que ideó para las cuchillas de afeitar Gillette en el que jugaba con el doble sentido y mezclaba el triple significado (“3-dobbeltydelse”) con el placer de un afeitado.

En otras creaciones suyas prima más la rima y la musicalidad ("Kolding Kalder”) y en otros el humor sutil ("Ajax se encarga de lo duro, tú te encargas de lo divertido") para una marca de pasta dentrífica. Según ha explicado Kristen en varias entrevistas, un buen eslogan debe ser breve, usar frases conocidas con un giro ingenioso o doble sentido, ser divertido y reflejar bien el producto o la marca. Si la gente lo repite, recuerda y comparte, es que has hecho bien tu trabajo.