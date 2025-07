Patricia Eguidazu, experta en moda, explica cómo hacer la maleta perfecta: "Hay que repartirse por semanas"

Sara Andrade 23 JUL 2025 - 06:40h.

Patricia Eguidazu, la autora de 'El día que dejé de comprar ropa', nos ayuda a hacer una maleta realista para este verano.

Cómo hacer la maleta perfecta: claves de experto para que quepa el triple y ahorrarte un dineral

¿Te vas de vacaciones este verano? Si tienes la suerte de poder descansar unos días en julio, agosto o septiembre seguro que estás pensando en que una de las peores cosas de viajar es hacer la maleta. Hay personas que tienen un don, no se les olvida nada, lo ordenan todo en compartimentos, hacen listas y hasta incluso consiguen llevar todo en una maletita aunque su viaje sea de dos semanas. Luego están los del polo opuesto: aquellos que son incapaces de sintetizar y deciden llevarse auténticos maletones y que aún así sienten que se olvidan de un 50% de las cosas que querrían llevar. ¿Qué tipo de persona eres tú?

Si eres de las segundas, quédate, porque vamos a ayudarte a que este verano consigas, ¡por fin!, realizar la maleta del verano perfecta. Nos ayuda la experta en moda femenina y creadora del método Trizuazu, Patricia Eguidazu, que tras más de 20 años de experiencia comparte a través de sus redes sociales y de su libro 'El día que dejé de comprar ropa' (editorial Destino, 2025) consejos para que tu consumo de moda sea más responsable y aprendas a conocer tu cuerpo para vestirlo bien.

En ese sentido, Patricia lanza un primer consejo y es un golpe de realidad: "Las maletas de verano deberían ser pequeñas porque para empezar, la ropa ocupa menos. Lo más importante que debemos pensar es que, aunque nos desplacemos por una temporada larga, nuestra vida será la que sea, pero se repetirá semana tras semana, igual que cuando estamos en nuestras casas. Haz una maleta realista con los planes que de verdad tienes y no te engañes pensando que van a surgir multitud de eventos que no forman parte de tu día a día. Asume también que igual que repites looks en tu lugar de residencia, debes repetir durante las vacaciones".

Cómo hacer una maleta de verano realista

Partiendo de su base, para hacer una buena maleta de verano tenemos que ser realistas y hacer un esquema mental de aquellos planes que creemos que vamos a hacer durante esos días de vacaciones. Y, aunque ella no habla de básicos porque cree que cada una de nosotras tiene los suyos, sí que aconseja que hay que tener un par de looks con los que te sientas muy cómoda y que sean versátiles.

"Para estar cómoda hay un par de elementos que no fallan: las cinturillas elásticas y prendas de algodón que es una fibra que aísla del calor y del frío". añade. ¿Qué pasa si vas a la playa? Si tienes la suerte de viajar a la costa este verano, hay que pensar en qué tipo de playa vamos a estar porque, como dice, no es lo mismo ir a una playa salvaje del norte que a una del sur con chiringuito o que a un beach club en las islas. "El mensaje, los materiales y el tipo de prenda cambia mucho", subraya.

¿Qué hacemos si, por el contrario, viajamos a un destino de montaña? ¿Qué tipo de maleta hacemos? Hay que tener en cuenta que el tipo de prendas de montaña (y frío) ocupan mucho espacio, y si hacemos deporte necesitaremos recambios. "El problema de la ropa técnica no es el espacio que ocupa porque se pliega muy fácil y ocupa poco, sino el mal olor que genera debido a los materiales por los que está compuesta en cuanto entra en contacto con el sudor. Esto lo que quiere decir es que deberás lavarla después de cada uso, pero la ventaja es que se seca fácil. Si optas por prendas más “clásicas” de algodón, puede que consigas repetir la prenda más de un día, sobre todo, bermudas y pantalones". Por lo tanto, la respuesta es clara: si apuestas por prendas de buena calidad, de algodón, podrás darles más uso y te saldrá a cuenta, tanto en espacio en la maleta como a la larga en tu economía.

Y para que todo quepa en la maleta, los clásicos rulos de Mary Kondo para las prendas que se arruguen con mucha facilidad y el resto podemos doblarlo tal cual.

Calzado y neceser: ¿qué llevamos?

Si hablamos de calzado, con un par para cada tipo de actividad que vayamos a realizar será suficiente. "Un par para las noches, otro para las tardes (podrían ser el mismo si por la noche no llevas tacón), otro par para la playa y otro para hacer deporte", añade Patricia Eguidazu.

Y, para el neceser, si viajamos en avión será interesante buscar botes pequeños para evitar el engorro de dejar productos en los controles de seguridad, así como utilizar neceseres con varios compartimentos donde guardar desde productos de higiene personal hasta medicamentos, si es que necesitamos llevarlos con nosotros. "Evitar los por si acasos y ese extraño pensamiento de que allá donde vamos no hay tiendas iguales o parecidas a las de nuestro lugar de residencia, si surge una urgencia", sugiere también Patricia.