Las ventajas del tardeo a los 50: "Te lo pasas igual de bien y al día siguiente estás más fresca"

La tarde se impone a la noche como franja preferente para el ocio: “Es el mismo ambiente que a las 5 de la mañana pero a las 5 de la tarde”

El boom del tardeo: la nueva forma de socializar que triunfa entre la Generación X

MadridEl arte del tardeo, por mucho que parezca un invento moderno, tiene más años detrás de lo que parece. Su origen ya se puede rastrear en el llamado vermut torero, que está ligado a la tauromaquia. Según parece, antaño eran muchos los aficionados que acudían al sorteo de los toros para los toreros, que se realizaba por la mañana, antes de la corrida de la tarde. En lugar de volverse a casa, alargaban el aperitivo hasta la hora de la faena…

Aunque esas raíces están ahí, se suele considerar que el tardeo moderno nació en Albacete en los años 90, cuando Alfonso Gómez empezó en el bar El Cuco a combinar bebida, comida y música, de manera que un mismo cliente pudiera estar en el mismo local desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche. La Asociación España de Noche premió el año pasado a la la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete por haber creado un concepto que ha subido como la espuma en los últimos años.

Verónica Alcanda es ‘matchmaker’, vive en Madrid y aficionada al tardeo. “Suelo pasarme por las sesiones de los viernes de la discoteca Fortuny y también por las que se montan en los locales del callejón de Jorge Juan, donde suenan desde clásicos a los mayores éxitos del momento. Como experta en búsqueda de pareja estable, utilizo las sesiones no solo para divertirme, sino también para identificar posibles candidatos”.

En lugar de café, tardeo

Más allá de su experiencia personal, Alcanda cree que el tardeo traslada a las 5 de la tarde "la misma experiencia que se puede vivir en una discoteca a las 5 de la mañana, con una buena selección musical”, pero “también con menos alcohol, porque arranca en la sobremesa, y la gente viene de comer no de beber y está bastante sobria”. Considera que el horario es perfecto, sobre todo para los mayores de 50, porque al día después la juerga “no pasa la misma factura que si te acuestas a las 6 de la mañana. Al final, este modelo de ocio posibilita que una persona se vaya a las 10 de la noche a su casa, cene algo y ya esté durmiendo a una hora razonable”.

Laura Sáez tiene 51 años y está enamorada del tardeo, especialmente de la sesión Pompä que se hace los sábados de 18 a 23.30 en el Florida Park del Parque del Retiro de Madrid. “Es genial porque tiene un perfil más alternativo y puedes escuchar desde grupos que ya te gustaban como Los Planetas o Lori Meyers a más actuales como Arde Bogotá o Viva Suecia”, explica.

Para esta informática “el tardeo se ha convertido en el ambiente ideal para la gente que es un poco más mayor. Si sales por la noche te das cuenta de que el público es un poco más joven y te encuentras un poco más desubicada, eso no quiere decir que lo vayas a pasar peor o mejor pero te das cuenta de que no es tu mundo”. Sáez cree que hay diferencias notables entre “los que no tienen hijos pequeños y los que sí. Para estos últimos, el tardeo es la mejor opción porque al día siguiente están más frescos”.

Verónica Alcanda señala que el tardeo ha abierto una nueva vía que antes no existía: “Hace 20 años era frecuente que si una persona se casaba, tenía hijos y cumplía determinada edad dejara de salir. Ahora el tardeo lo ha cambiado todo”. Eso sí, considera que no es el mejor territorio para ligar: “Con las aplicaciones tipo Tinder, hay mucha gente que ha cambiado su modus operandi. Eso sí, es mucho mejor terreno para iniciar una conversación que las salidas nocturnas…”.

Una nueva vida para artistas

“El tardeo ha venido para quedarse y va a ir a más”, señala convencido Gonzalo Ramos, empresario en el sector del ocio con una trayectoria de más de 25 años a sus espaldas. Ramos es el promotor de las sesiones Premier Remember y The Garden, celebradas en la Plaza de las Ventas y el Hipódromo de Madrid.

En las sesiones Premier Remember recuperan a artistas de los 90 y de los 2000 “como Tina Cousins, Dj Neil o Fragma, que tuvieron un pico de popularidad pero estaban un poco olvidados. A raíz de estas sesiones han vuelto por la puerta grande y tienen las agendas a tope”, cuenta. Su mayor hito fue el del organizar un Premier Remember en el estadio Santiago Bernabéu, “la única fiesta electrónica que hasta ahora se ha celebrado allí". También han trasladado sus eventos, “que empiezan a las 5 de la tarde y acaban a la 1 de la madrugada”, a otra ciudades como Cádiz o Valencia.

Ramos también explica que el tardeo trae beneficios económicos al promotor porque “el público de estos eventos, que tiene una edad media de los 45 años en adelante, gasta el doble de la gente que ronda los veinticinco o los treintaypocos”. De todos modos, Ramos ya ha hecho el experimento de juntar a ambas generaciones en sesiones como The Garden, celebrada este verano en el Hipódromo de Madrid, algo que demuestra que el tardeo es para todos los públicos.