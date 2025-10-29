Redacción Uppers 29 OCT 2025 - 14:00h.

Comenzó a practicar este arte marcial a los 46 años animada por sus hijos y ahora se ha convertido en una forma de vida

De funcionario con Fraga a modelo a los 93 años: “Fumo, bebo y tomo el sol. Hago todo lo que no hay que hacer”

Compartir







Cumplir años no es motivo para dejar de hacer deporte, ya que la actividad física es beneficiosa a cualquier edad. De hecho, nunca es demasiado tarde para empezar a hacer ejercicio. Ni -aunque esto es bastante menos habitual- para proclamarse campeón en una disciplina deportiva. Es el inusual caso de Hortensia Durán, una madrileña jubilada del barrio de Canillejas que se ha convertido en campeona nacional en karate nada menos que a los 73 años. Y eso que no empezó a practicarlo hasta que pasó los 40.

Hortensia probó diferentes deportes hasta que se decantó por el karate, animada por sus hijos, que ya practicaban esta disciplina. Ahora para ella el karate es una forma de vida que le ha reportado una segunda juventud. A base de pasión, esfuerzo y constancia, ya se ha proclamado campeona nacional en cinco ocasiones, la última este fin de semana en la liga nacional de katas, en Langreo (Asturias).

PUEDE INTERESARTE La hilarante historia de Yungblud, el rockero de moda que creyó hasta los 11 años que Rod Stewart era su abuelo

"Yo empecé con 46 años… había hecho otros deportes, pero karate nunca, porque por mi edad y siendo mujer, eso del karate era un poco extraño hacerlo de joven", contaba en una entrevista en Onda Cero. En su caso, fue probar este arte marcial japonés y quedar enganchada. Desde entonces no ha dejado de mejorar cada día, convirtiendo ese empeño en perfeccionarse en su motivación personal.

PUEDE INTERESARTE La abuela rockera que conquista las redes desde el porche de su casa

Un complemento de vida

"Para mí es un complemento de vida. Mi karate es sagrado", asegura, agregando que le ha ofrecido un equilibrio mental y físico que antes no tenía, por lo que se lo recomienda a todo el mundo: "Te mejora físicamente, mentalmente también. Sobre todo en gente mayor, por la memoria, hay que memorizar muchísimos movimientos, eso te ayuda muchísimo", añade.

La constancia es fundamental. Se las arregla para acudir dos días a la semana al gimnasio, pero también hace sus ejercicios en el tatami que tiene en casa. Entrena cuatro días a la semana en total. Y tanto trabajo se nota, incluso en la vida diaria. En cierta ocasión iba caminando con su marido por calle cuando tuvo que emplear sus habilidades. "Un ciclista se desmadró, me vino a por mí y, sin quererlo, me defendí con un puñetazo lateral y alucinó… Lo más importante es siempre la seguridad y la defensa personal. Porque el karate es defensa personal", cuenta.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La edad no es un problema

Hortensia no solo se cuida a nivel deportivo, sino también la alimentación, nutriéndose con fruta y verdura y evitando cometer excesos con la comida para mantener su vitalidad y energía. Y, por supuesto, rechaza que los años sean un obstáculo: "La edad no es ningún problema. Tú llegas a una clase de karate y haces lo que puedes… luego técnicamente puedes evolucionar muchísimo y llegar a hacerlo bien, incluso aunque tengas 70 u 80 años".