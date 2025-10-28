El cantante, de 28 años, pasó buena parte de su infancia convencido de que su abuelo era una estrella del rock

Quien más y quien menos, todos hemos tenido algún malentendido épico en la infancia: creer que los cantantes vivían dentro de la radio, estar convencido de que si se tragabas un chicle se pegaba al estómago para siempre o pensar que los relámpagos eran fotos que sacaba dios. Pero la palma se la lleva Dominic Harrison, mejor conocido como Yungblud. El rockero de moda pasó buena parte de su infancia convencido de que su abuelo era nada menos que el legendario Rod Stewart.

La historia la ha contado Yungblud, de 28 años, en varias ocasiones, la última en The Capital Evening Show con Jimmy Hill. "Mi madre nunca conoció a su padre. Él dejó embarazada a mi abuela y luego se largó. Creo que ni mi madre ni mi abuela querían entristecerme, así que siempre me decían: 'Rod Stewart es tu abuelo', y yo pensaba: `Mierda, tengo un abuelo que es una estrella del rock", contaba.

De bruces contra la la realidad

Al parecer, su madre y su abuela pensaron que, siendo aún un niño, era mejor contarle un bonito cuento que decirle la verdad. Lo malo de las farsas es que en algún momento tienen que terminar. Yungblud se encontró con la cruda realidad a los 11 años, en un supermercado, y de la forma más dolorosa posible.

"Estaba en un supermercado y cogí un CD de Rod Stewart y estaba con mi abuela”, recordaba, “y tenía como 9 u 11 años, cogí ese CD con los ojos llenos de emoción y dije: '¿Cuándo se pondrá en contacto conmigo el abuelo? ¿Cuándo volverá a casa el abuelo?' La gente que estaba en la fila empezó a reírse histéricamente", continuó.

"Obviamente hab�ían pillado a mi abuela en una mentira descarada. Y ese fue el día en que descubrí que Rod Stewart no era mi abuelo”, relataba. Sin embargo, quizás crecer pensando que su abuelo era una estrella del rock pudo sembrar en el pequeño Dominic la semilla de la rebeldía, la irreverencia y el deseo de subir al escenario. Quizás fue aquel malentendido infantil lo que prendió la llama del rock en Yungblud.

Final feliz

Ahora bien, la vida siempre ofrece una segunda oportunidad, o una revancha, y al considerado como heredero de Ozzy Osbourne se la dio este mismo año. Cuando el veterano rockero de 80 años se enteró de la anécdota, no pudo resistirse a la tentación de enviarle un mensaje privado por Instagram para saludarle. ”Me dijo: '¡Hola, nietecito!'. Luego me envió una botella de su whisky, que por cierto estaba bastante bueno. Y yo pensé, '¡Rod Stewart, qué hombre más genial!'", finalizaba entre risas.