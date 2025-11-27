Dan Buettner, experto en longevidad: “La gente que vive más años no hace ejercicio”

El divulgador sostiene que la clave de la longevidad está en integrar el movimiento de forma natural a lo largo del día

Los cuatro pilares que favorecen la longevidad: el secreto para vivir más años con buena salud

Compartir







En distintas regiones del mundo hay comunidades donde alcanzar los 90 o 100 años no es una excepción, sino casi la norma. En estas poblaciones la vejez no se vive necesariamente como una etapa de declive, sino como una prolongación natural de una vida activa, conectada y con propósito.

El explorador y escritor Dan Buettner es uno de los investigadores que más ha profundizado en este fenómeno, creando el concepto de 'zonas azules' e identificando patrones que cuestionan muchos de los preceptos modernos sobre lo que significa 'cuidar la salud'.

En ese sentido, uno de sus descubrimientos más llamativos, que ha compartido en el podcast de ZOE Science & Nutrition, es que la gente que vive más años no hace ejercicio, al menos tal y como entendemos hoy hacer ejercicio. Es decir, "no hacen Pilates, no hacen Crossfit, no entrenan en gimnasios", en palabras del experto.

PUEDE INTERESARTE Los siete secretos para la longevidad: desde la dieta saludable hasta tener amigos

Movimiento constante

Lo que sí que hacen es algo mucho más simple y constante: moverse a lo largo del día. Es gente que camina para desplazarse, que sube escaleras y que trabaja la tierra. “Siempre tienen jardines en la parte trasera de sus casas y suelen tener dos o tres temporadas de cultivo al año”, explica Buettner.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, los hogares de estas personas les obligan a mantenerse activos: "No están llenos de comodidades mecánicas o tecnológicas que hagan el trabajo por ellos. Hacen sus propias tareas domésticas”.

Ese movimiento continuo y funcional, integrado de forma natural en la vida, supera en eficacia a cualquier plan de entrenamiento esporádico, según explica Buettner. Así, la clave de la longevidad no está en hacer ejercicio, sino en evitar estar sentado durante horas, manteniendo el cuerpo activo de manera frecuente y orgánica.

El cuerpo de estas personas se activa cada veinte minutos de manera natural, una tendencia completamente opuesta a la actual, donde se permanece sentado la mayor parte del día y se intenta compensar con una sesión de deporte.

Según el investigador, el estilo de vida diario de las personas centenarias que viven en 'zonas azules' los protege de patologías que, en el resto del mundo, aparecen cada vez a edades más tempranas. No es que tengan "genes mágicos", sino que que evitan enfermedades que acortan la vida. Dicho de otra forma, no es que vivan más, sino que no enferman antes.

El año más peligroso de tu vida

Por otra parte, Buettner identifica un punto crítico en la vida moderna: el año de la jubilación. Según sus investigaciones, este momento puede convertirse en uno de los más peligrosos para la salud, debido al cambio brusco que supone en todos los pilares del bienestar:

Pérdida de propósito . Muchas personas dejan de tener un rol claro o una estructura diaria, lo que genera vacío y desorientación.

. Muchas personas dejan de tener un rol claro o una estructura diaria, lo que genera vacío y desorientación. Reducción drástica del movimiento . El trabajo obliga a mantener rutinas. Al desaparecer estas, el sedentarismo aumenta.

. El trabajo obliga a mantener rutinas. Al desaparecer estas, el sedentarismo aumenta. Ruptura de vínculos sociales. Gran parte del tejido social laboral creado durante años (compañeros, conversaciones, actividades colectivas) se desvanece. La vida social puede reducirse de forma abrupta.

El mensaje general de Buettner es simple pero profundo. La longevidad no se construye en el gimnasio, sino moviéndose y relacionándose. Y, a la vez, nos recuerda que decisiones clave -como cómo afrontar la jubilación- pueden marcar la diferencia entre envejecer con vitalidad o hacerlo con fragilidad.