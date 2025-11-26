Laura Sólvez 26 NOV 2025 - 21:54h.

Envejecer con buena salud depende de cuatro factores que todos podemos aplicar en nuestras vidas

Las rutas genéticas para vivir más años: "Una sinergia entre genes y ambiente”

Compartir







Los españoles estamos a la cabeza en esperanza de vida en Europa. Aunque no envejecemos demasiado bien, sobre todo las mujeres, estamos entre los países del mundo con mayor expectativa de vida. En Europa, solo nos superan Italia y Suecia, pero casi empatados.

Como el desafío no solo es vivir más años sino hacerlo en buenas condiciones, les vamos a dar las claves para conseguirlo. Un adelanto: no solo hay que vigilar la alimentación y hacer deporte sino que es importante socializar y cuidar la salud mental para vivir más años.

PUEDE INTERESARTE Los siete secretos para la longevidad: desde la dieta saludable hasta tener amigos

El secreto de Rosa: la socialización

Seguir sumando años es el objetivo pero, para que esos años valgan la pena, la clave es sumar hábitos. “Imprescindible que no faltara nunca la comunicación con otras personas", asegura Rosa. Ella a sus 92 años revela su apuesta personal para conseguirlo: la socialización.

En su caso, recomienda olvidarse del reloj en una buena charla. “Además, yo soy habladora y si pillo la punta del cable interesante, bueno, aquí ya nos podemos perder”, subraya.

Ni fumar ni beber, el factor clave de Francisco

Francisco tiene 90 años y una confianza ciega. Sin adornos ni tapujos cuenta que a veces el secreto está en restar. “Yo estoy bien y eso que no tomo licor ni fumo ni nada. Y estoy bien por eso”, explica. A su manera, se acercan a las claves para vivir con una salud de hierro.

“Una dieta rica en fibra, verduras, similar a nuestra dieta mediterránea, el deporte o ejercicio físico en nuestro día a día, la socialización y tener un objetivo en la vida”, explica José Luis Montserrat, experto en longevidad en Wemind Cluster. Cuatro pilares que favorecen la longevidad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"También hacer que las personas mayores no se sientan solas, que participen en el tejido social. Eso va a ser muy importante", añade Manel Esteller, jefe de Epigenética del Hospital Sant Pau. No es solo añadir años al cuerpo, llenar de vida esos años. Aunque, tal y como dice Rosa, “lo más importante es tener ganas de vivir”. El depósito más valioso que podemos hacerle a la cuenta de la longevidad.