Nuestro cerebro no está diseñado para la alegría sino para sobrevivir, subraya la divulgadora

Elsa Punset, sobre cómo recuperar el rumbo en tu vida: "Escucha a tu cuerpo, no a tu mente"

Compartir







La alegría es una de las emociones que más deseamos, pero también una de las más frágiles. Después de vivir una experiencia negativa, ya sea una ruptura, un fracaso, una pérdida o una enfermedad, recuperar la sensación de ligereza y bienestar puede parecer un desafío enorme. La escritora y divulgadora Elsa Punset explica cómo reengancharnos a la felicidad en una nueva entrega de 'Volver a empezar'.

Nuestro cerebro no está diseñado con la alegría como prioridad. Evolutivamente, estamos configurados para sobrevivir, no para ser felices. " Nacemos con una gran capacidad para el miedo, la ira, la tristeza o el asco, y la alegría, que sería otra de las emociones básicas, queda muy arrinconada", explica la autora de 'Alas para volar' (Destino).

Tenemos una tendencia natural a prestar más atención a lo negativo que a lo positivo. Por eso recordamos más los errores que los aciertos, revivimos más fácilmente un fracaso que un éxito y un comentario negativo puede pesarnos más que diez elogios. "El cerebro es como velcro para lo negativo y teflón para lo positivo, vivimos con esto", subraya Punset.

Pero aunque no estemos programados biológicamente para priorizar la alegría, esta emoción cumple funciones vitales para el bienestar humano. "Es fundamental, no es un lujo biológico; la alegría te conecta con lo que de verdad te motiva, te mueve, te hace creativo, te da salud mental y física", desgrana la divulgadora.

La pregunta esencial

Volver a sentir alegría no implica negar el dolor ni forzar emociones positivas. Es un proceso gradual que combina paciencia, intención y prácticas concretas. No se trata de 'verlo todo bonito', sino de notar lo que sí funciona. "A veces la pregunta más sencilla te ayuda a reconectar con la alegría, pero no te la haces y es '¿esto me da alegría o no me la da?", explica la experta.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"No es una pregunta egoísta ni frívola, es una pregunta que nos ayuda a reequilibrar un cerebro que tiene un sesgo negativo", apunta. Y eso que te mueve puede ser algo creativo, físico, social o espiritual. La alegría no es la negación del dolor, sino la prueba de que, aun después de él, seguimos siendo capaces de abrirnos a la vida.

Cómo recuperar el rumbo en tu vida

En ocasiones también es normal sentir que vamos sin rumbo ni dirección, que hemos caído en una inercia que nos impide tomar decisiones, o que nos empuja a tomarlas movidos por el miedo o las expectativas ajenas. "Yo lo llamo 'el camino del aquí no es", afirma Punset. Y para recuperar la buena dirección lo más importante es escuchar a nuestro cuerpo y no tanto a nuestra mente. No es una tarea sencilla, pues exige honestidad, pausa y valentía, pero reconectar con esa sabiduría corporal es esencial para volver a sentirnos bien con nosotros mismos.