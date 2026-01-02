Inés Gutiérrez 02 ENE 2026 - 20:00h.

Son muchas las personas que se sienten perdidas una vez que se jubilan porque no saben qué hacer con su tiempo

Cómo empezar a planificar tu jubilación si tienes más de 50 años: pasos clave para no llegar tarde

MadridLa vida nos invita a pasar por diferentes etapas, todas ellas tienen sus retos y todas ellas conviene afrontarlas con la mayor información posible. Si es un cambio positivo, lo mejor es enfrentarlo con la mejora de las actitudes, tal y como sucede con la jubilación, un periodo de la vida que muchas personas esperan con ganas, pero que una vez llegado el momento no siempre saben cómo enfocar.

Tanto tiempo dedicados a trabajar y deseando poder tener un poco más de espacio para nosotros mismos hace que cuando realmente llega el momento, mucha gente sienta un poco de miedo por no saber seguir adelante sin las rutinas que una jornada laboral aporta a nuestra vida. Se encuentran que tienen todo el tiempo libre del mundo para dedicar a eso que siempre han deseado… pero no tienen del todo claro qué es eso que tanto quieren hacer.

Con la jubilación llega también un periodo de introspección, de volver a conocerse a uno mismo y establecer nuevas prioridades, de descubrir de nuevo cuáles son los deseos y pasiones en la vida y establecer nuevos propósitos que nos ayuden seguir teniendo una vida feliz, o a tenerla por primera vez.

Redescubre tus pasiones y diseña un propósito para la jubilación

Encontrarse a uno mismo después de la jubilación no siempre es sencillo y puede llevar un tiempo adaptarse a la nueva situación, por lo que presionarse demasiado a uno mismo no es la solución. Hay personas que no tienen problemas, que cambian el chip de manera fluida y sin grandes obstáculos, pero para otras no es tan sencillo, de hecho no es raro que además de tiempo, necesiten ayuda de familiares, amigos o profesionales para adaptarse a esta nueva etapa de su vida.

Aunque no sea una pasión, es importante tener en cuenta que hay que cuidar la salud tanto física como mental, por eso es esencial mantenerse activo y hacer algo de ejercicio, mejor si es diario, si nos invita a salir de casa y si es en grupo, porque nos ayuda a socializar y cambiar de aires. Es importante fomentar la socialización.

Es un buen momento para analizar nuestras aficiones, esas que se tenían durante la juventud y quedaron apartadas, pero también otras nuevas que se pueden comenzar, ya sea la escritura, la pintura, la cocina, la jardinería… También podemos plantearnos si queremos aprovechar nuestras habilidades para ayudar al resto, devolver algo de lo aprendido a la comunidad, haciendo un voluntariado o dando clases para otros.

Puede ser un buen momento para seguir aprendiendo, si siempre se ha disfrutado del estudio o hay alguna rama que nos pareció interesante, ahora tiempo sobra y no hay presión para tener que encontrar un trabajo. Seguir formándose puede ser una gran elección durante la jubilación. Sucede algo similar con la opción de viajar, si se tiene tiempo, dinero y salud, esta es una gran opción para todos aquellos que no han podido ver esos lugares en los que tanto han deseado estar.

Durante la jubilación es importante ser consciente de la situación financiera y ajustarse a ella, pero también establecer rutinas saludables, seguir teniendo objetivos personales y buscar un propósito que nos ayude a ser feliz.