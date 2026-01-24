Javier Sánchez 24 ENE 2026 - 09:00h.

Este investigador español es el director de un estudio pionero que alerta sobre los peligros de la tinta en el cuerpo humano

Un tatuaje no es algo que hay que tomarse a la ligera. La decisión de que la tinta se imprima sobre la piel exige tener claro la motivación y el diseño… y también el compromiso. Ahora ya no ocurre como hace algunos años en los que no había vuela atrás pero borrarse un tatuaje sigue teniendo su intríngulis.

Ahora toca reflexionar todavía un poco más: un estudio realizado por la Università della Svizzera (USI) y publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ ha descubierto que tatuarse la piel afecta a nuestro sistema inmunológico. Un descubrimiento de gran alcance ahora que los tatuajes son más comunes que nunca. Para hablar sobre las conclusiones de la investigación hablamos con el español Santiago F. González, al frente del grupo de Infecciones e Inmunidad del Instituto de Investigación Biomédica de la USI y que es el principal responsable del estudio.

¿Cómo se ha desarrollado el estudio? ¿Sobre qué tipo de pacientes habéis investigado?

Hemos desarrollado el estudio a lo largo de siete años y hemos visto lo que sucedía tanto en ratones, a los que tatuábamos para ver lo que sucedía, como en pacientes humanos que llevaban tatuados muchos años. Hemos colaborado con dermatólogos de mas de 15 grupos de trabajo a nivel internacional con lo que hemos reunido muestras de Alemania, Francia, Italia… Ha sido un trabajo muy exhaustivo.

Llevamos siglos tatuándonos la piel, ¿qué descubre este estudio que antes no se supiera?

Hasta ahora la mayor parte de los estudios que se han hecho con respecto a los tatuajes se centraban en las interferencias de la tinta en la piel. Este es el primero que estudia intensivamente lo que sucede en otros órganos, en este caso los nódulos linfáticos, que son los que encargan de drenar el líquido de los tejidos. Hemos descubierto que la tinta produce una inflamación: el cuerpo reconoce la tinta como algo extraño e intenta eliminarla pero no es capaz.

¿Qué procesos se desencadenan cuando la tinta llega al nódulo linfático?

Lo que sucede es que la inflamación se vuelve crónica y esto aumenta las posibilidades de tener infecciones o incluso enfermedades como el cáncer, lo que es muy preocupante. De todas formas, hay que recordar que los nódulos linfáticos no son órganos vitales, afortunadamente. Tenemos 600 repartidos por todo el cuerpo, así que la afectación también depende del número de tatuajes.

A mayor número de tatuajes o diseños más grandes, ¿más riesgo?

Así es. Cuanto mayor sea la superficie, mayor cantidad de tinta te estarás inyectando. Tenemos testimonios de dermatólogos que han reportado casos de pacientes que han tenido tinta en la orina durante días después de hacerse tatuajes de gran tamaño. Esto abre la puerta a hablar, no solo de tinta en los nódulos linfáticos, sino de tinta circulando por el cuerpo y acumulándose, por ejemplo, en el hígado o en el riñón, con los cual las consecuencias podrían ser muchísimo más graves.

¿Hay tipos de tinta que sean más nocivos que otros?

El tipo de tinta es una variable muy importante porque cada uno de los colores está formado por compuestos completamente diferentes. Es curioso que hasta hace muy poco no había ni siquiera una regulación que controlase el tipo de compuestos que hay en la tinta… No es hasta el año 2020 cuando la Unión Europa comienza a controlar la composición de la tinta. Hasta esa fecha podíamos encontrar de todo, incluso metales pesados. No obstante, hemos encontrado toxicidad incluso en los pigmentos que se supone que están autorizados.

¿Hay colores más dañinos que otros?

En el estudio evaluamos tres tipos diferentes de tintas: roja, negra y azul. Hemos comprobado que los pigmentos utilizados habitualmente en la tinta roja son los más que más inflamación provocan. Esto ya se sabía, porque en la piel también es la que provoca más reacciones…

¿Hay personas con una mayor sensibilidad?

Sí, imaginémonos una persona con una enfermedad autoinmune. En su caso, la inflamación va a ser mucho peor y el tatuaje puede alterar todo su sistema.

¿Qué ocurre con las personas que llevan muchos años tatuados?

Hay que tener en cuenta que la moda del tatuaje como algo para casi todos los públicos lleva entre nosotros apenas dos décadas. En los próximos años, habrá que hacer seguimiento de las personas que tengan o bien muchos tatuajes o uno muy grande y que, por tanto, tengan una mayor superficie afectada. Todo son hipótesis, pero cuanta más tinta tengas en tu cuerpo durante más tiempo más posibilidad habrá de que sufras algún daño.

Hablando desde el punto de vista de la salud pública, ¿podríamos decir que es mejor no tatuarse?

Sin animo de alarmar a nadie, podríamos decir que cuánto más grande sea el tatuaje más problemas pueden surgir. Es importante transmitir que un tatuaje no es solo un dibujo en la piel, que es algo que va más allá.

Borrar el tatuaje, ¿soluciona el problema?

No, en absoluto. Lo que hace el láser es romper las células que tienen la tinta en la pie, provocando que los nódulos la drenen y se meta en el cuerpo. Y de ahí sí que no se va a poder eliminar.

Después de todo lo hablado, entendemos que no tienes tatuajes…

¡No, no tengo! Pero debo ser de los pocos, porque hay más de 500 millones de personas tatuadas en el mundo. Así de importante, y también de preocupante, es la cuestión que se deriva de los resultados de este estudio.