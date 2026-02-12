La comida preparada puede ser una opción saludable si se elabora con ingredientes de calidad y se elige bien

Una nutricionista, tajante acerca del sobrecoste de los productos con etiqueta proteica: "No se justifica si no hay mejora clara"

Vamos hacia un futuro en el que se cocinará cada vez menos en casa y se consumirá más comida preparada. La tendencia ya es una realidad: se disparan las ventas de productos ya cocinados, que además presentan cada vez mayor calidad y opciones más saludables. Aun así, el cambio de hábitos refleja una idea clara: la falta de tiempo está transformando la forma en la que comemos.

El fenómeno va más allá de una solución puntual. Hoy existen plataformas que permiten elegir un menú semanal personalizado con solo unos clics, lo que ha convertido los platos preparados en una opción habitual del día a día.

De hecho, en 2025 los españoles consumieron de media 18 kilos de este tipo de comida por persona

Una cifra que confirma el cambio de modelo, aunque los expertos recuerdan que sigue siendo clave leer las etiquetas y conocer qué estamos comiendo.

El nutricionista Pablo Ojeda recomienda fijarse en la composición de los productos, especialmente si además reconocemos fácilmente esos ingredientes. Entre los platos más consumidos, la pizza sigue siendo la estrella, aunque el mercado ofrece cada vez más opciones para todos los gustos y necesidades.

“Si tiene menos de cinco ingredientes, ya te va dando una sospecha de que puede ser positivo”

En la misma línea, la también nutricionista Sandra Moñino insiste en que la calidad de la preparación es fundamental: “Siempre que esté hecho con mimo, con aceites buenos y harinas de calidad, puede ser igual de bueno”.

Detrás de muchos de estos menús preparados hay cocinas profesionales que trabajan a gran escala

Es el caso del chef Pablo de la Cruz, del restaurante GesGourmet, donde elaboran miles de platos cada día. “Son todo productos frescos. Hoy hemos cocinado cocido para cuatro mil personas”, explica. “Lo que conseguimos es sacar el máximo sabor, para que no pierda calidad y vaya directo a tu nevera, como hecho en casa”.

Un cambio de hábitos que ya apunta incluso a escenarios futuros en los que las viviendas podrían prescindir de la cocina. Una idea que hoy parece lejana, pero que refleja hasta qué punto la comida preparada ha dejado de ser una excepción para convertirse en parte del día a día.