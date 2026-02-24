Redacción Uppers 24 FEB 2026 - 20:25h.

Un estudio ha comprobado cuántas veces nos solemos enamorar en la vida y los efectos que tiene el amor apasionado

Cómo las actividades creativas fortalecen tu cerebro y previenen el deterioro cognitivo

Compartir







El enamoramiento no es un simple sentimiento, sino que tiene una explicación científica y los investigadores del Instituto de Kinsey han publicado un estudio en ‘Interpersona’ donde explican qué sucede en las personas cuando nos enamoramos.

Enamorarse implica una serie de cambios en nuestro cuerpo, no solo en nuestros sentimientos, también en regiones cerebrales, hormonas y neurotransmisiones. Es decir, estamos hablando de procesos químicos que causan diferentes cambios en el cuerpo de un ser humano. De hecho, el amor apasionado que se produce en las primeras etapas del enamoramiento produce efectos psicológicos y conductuales.

Pero, ¿Cuántas veces podemos enamorarnos en la vida? En este estudio participaron más de 10.000 personas, todas ellas solteras de 18 a 99 años y de Estados Unidos. Les preguntaron cuántas veces se han enamorado a lo largo de su vida. La mayoría de los adultos contestaron que al menos dos veces en su vida. Tan solo el 11% de ellos contestó que cuatro o más veces.

Cómo ayuda este estudio

Además, los investigadores también examinaron las experiencias de esas personas en el amor y consiguieron distinguir algunas diferencias. En las personas más mayores descubrieron que suelen experimentar amores más apasionados que los más jóvenes. Y en los hombres, ese amor era más intenso que en las mujeres. Los hallazgos de este estudio sirven para ayudar a los profesionales a contextualizar las experiencias románticas.