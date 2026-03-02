Los motivos por los que el yoga está de moda entre los adultos mayores de 50 años

Redacción Uppers 02 MAR 2026 - 21:16h.

El yoga es una disciplina cada vez más de moda entre los adultos mayores de 50 años por los beneficios físicos y mentales

Cómo averiguar el estado de tus arterias sin salir de casa, según el cardiólogo José Abellán

Compartir







El yoga es uno de los deportes que ofrece mayores beneficios a adultos mayores de 50 años. No solo ayuda a mejorar la movilidad, sino que también prevé lesiones y contribuye a la mejora del bienestar emocional.

De hecho, en los últimos años, mucha gente ha decidido empezar a practicar esta disciplina y ha experimentado y confirmado de primera mano todos los beneficios que les ha aportado, a nivel físico, pero también menta. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado el yoga como rutina para el envejecimiento activo.

PUEDE INTERESARTE Cómo las actividades creativas fortalecen tu cerebro y previenen el deterioro cognitivo

Este deporte es capaz de proporcionar factores que alarguen considerablemente la esperanza de vida. Conseguir el equilibrio entre el control del movimiento y la estabilidad emocional, son dos de los objetivos principales de esta modalidad. Estudios de la Escuela de Medicina de Harvard han demostrado que la práctica regular mejora la estabilidad postural y ayuda a reducir el riesgo de caída al fortalecer los músculos y fomentar la coordinación.

Prevenir accidente y reducir el dolor crónico

Los estiramientos y determinadas posturas alivian las molestias frecuentes como la artrosis, los problemas lumbares, incrementando a la vez la flexibilidad y la fuerza muscular. Todo ello es esencial para prevenir accidentes y reducir el dolor crónico.

PUEDE INTERESARTE Los beneficios de estudiar otro idioma a partir de los 60 años, según un estudio

Pero, ¿por qué se ha puesto tan de moda entre los mayores de 50 años? Es un deporte que se adapta a distintas realidades, según ha informado el medio ‘Infobae’. Existen diferentes modalidades que permite adaptarse a cada persona y a su manera de practicar deporte. Hay diferentes niveles, desde los más sencillos hasta las posturas que necesitan más experiencia, pero con práctica, todo llega.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Muchos hospitales, centro de salud y gimnasio están implementando esta disciplina para ayudar a personas con lesiones o con dolores musculares. Su impacto social también ha sido muy considerado. Las clases grupales también sirven como apoyo a las personas, fortaleciendo las relaciones entre personas y fomentando lo que se conoce como un turismo de bienestar.