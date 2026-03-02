Los motivos por los que el yoga está de moda entre los adultos mayores de 50 años
El yoga es una disciplina cada vez más de moda entre los adultos mayores de 50 años por los beneficios físicos y mentales
El yoga es uno de los deportes que ofrece mayores beneficios a adultos mayores de 50 años. No solo ayuda a mejorar la movilidad, sino que también prevé lesiones y contribuye a la mejora del bienestar emocional.
De hecho, en los últimos años, mucha gente ha decidido empezar a practicar esta disciplina y ha experimentado y confirmado de primera mano todos los beneficios que les ha aportado, a nivel físico, pero también menta. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado el yoga como rutina para el envejecimiento activo.
Este deporte es capaz de proporcionar factores que alarguen considerablemente la esperanza de vida. Conseguir el equilibrio entre el control del movimiento y la estabilidad emocional, son dos de los objetivos principales de esta modalidad. Estudios de la Escuela de Medicina de Harvard han demostrado que la práctica regular mejora la estabilidad postural y ayuda a reducir el riesgo de caída al fortalecer los músculos y fomentar la coordinación.
Prevenir accidente y reducir el dolor crónico
Los estiramientos y determinadas posturas alivian las molestias frecuentes como la artrosis, los problemas lumbares, incrementando a la vez la flexibilidad y la fuerza muscular. Todo ello es esencial para prevenir accidentes y reducir el dolor crónico.
Pero, ¿por qué se ha puesto tan de moda entre los mayores de 50 años? Es un deporte que se adapta a distintas realidades, según ha informado el medio ‘Infobae’. Existen diferentes modalidades que permite adaptarse a cada persona y a su manera de practicar deporte. Hay diferentes niveles, desde los más sencillos hasta las posturas que necesitan más experiencia, pero con práctica, todo llega.
Muchos hospitales, centro de salud y gimnasio están implementando esta disciplina para ayudar a personas con lesiones o con dolores musculares. Su impacto social también ha sido muy considerado. Las clases grupales también sirven como apoyo a las personas, fortaleciendo las relaciones entre personas y fomentando lo que se conoce como un turismo de bienestar.