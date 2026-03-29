Marta Martínez Novoa, autora de 'Familias que duelen (sin querer)' plantea cinco preguntas clave que toda familia debería hacerse

Cómo dar el primer paso para retomar la relación con tus hijos después de mucho tiempo

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Hay actitudes que los padres ejercen desde el amor y que, sin embargo, limitan el espacio emocional de sus hijos. El problema es que, precisamente porque nacen de la preocupación, pasan inadvertidas durante años. La psicóloga y psicoterapeuta Marta Martínez Novoa, autora de ‘Familias que duelen (sin querer)’ (Zenith), propone un ejercicio tan sencillo como incómodo: hacerse cinco preguntas que obligan a dejar atrás el piloto automático desde el que muchas veces se ejerce el rol de padre o madre.

Las cinco preguntas clave

¿Me cuesta aceptar que mi hijo piense o viva de manera distinta a mí? La dificultad para tolerar la diferencia es uno de los primeros signos de que el vínculo está condicionando, en lugar de acompañar. Un hijo que piensa distinto no es una amenaza al proyecto familiar: es una persona en construcción.

La dificultad para tolerar la diferencia es uno de los primeros signos de que el vínculo está condicionando, en lugar de acompañar. Un hijo que piensa distinto no es una amenaza al proyecto familiar: es una persona en construcción. ¿Confundo cuidar con controlar? Esta es, según Martínez Novoa, una de las confusiones más frecuentes y más difíciles de detectar, porque el control disfrazado de cuidado adopta formas que socialmente se perciben como virtud: el padre que supervisa en exceso, la madre que anticipa cada necesidad sin dejar margen para el error, el progenitor que justifica cada injerencia como "es que me preocupo".

Esta es, según Martínez Novoa, una de las confusiones más frecuentes y más difíciles de detectar, porque el control disfrazado de cuidado adopta formas que socialmente se perciben como virtud: el padre que supervisa en exceso, la madre que anticipa cada necesidad sin dejar margen para el error, el progenitor que justifica cada injerencia como "es que me preocupo". ¿Me cuesta tolerar que mi hijo tome decisiones con las que yo no estoy de acuerdo? No es lo mismo expresar una opinión que no poder sostener el malestar cuando el hijo elige diferente. La segunda respuesta —la intolerancia activa— suele activar dinámicas de culpa o presión que el hijo aprende a gestionar cediendo, no eligiendo.

No es lo mismo expresar una opinión que no poder sostener el malestar cuando el hijo elige diferente. La segunda respuesta —la intolerancia activa— suele activar dinámicas de culpa o presión que el hijo aprende a gestionar cediendo, no eligiendo. ¿Escucho de verdad lo que me dice o solo intento corregirlo? La diferencia entre escuchar y corregir define la calidad del vínculo. Cuando un padre entra en una conversación con la corrección ya preparada, el hijo aprende que expresarse no sirve para ser comprendido, sino para ser enmendado.

La diferencia entre escuchar y corregir define la calidad del vínculo. Cuando un padre entra en una conversación con la corrección ya preparada, el hijo aprende que expresarse no sirve para ser comprendido, sino para ser enmendado. ¿Soy capaz de pedir perdón cuando me equivoco? La incapacidad de reparar es uno de los rasgos más corrosivos en la relación con los hijos, porque les enseña que el error es imperdonable y que la autoridad no necesita rendir cuentas.

"Son preguntas incómodas, pero muy útiles porque obligan a salir del piloto automático desde el que muchas veces ejercemos el rol de padres", explica Martínez Novoa. "A veces no nos damos cuenta de que ciertas actitudes que creemos que nacen del amor o de la preocupación también pueden estar limitando el espacio emocional de nuestros hijos."

Vínculos dañinos que se disfrazan de amor

Más allá del autodiagnóstico, la psicóloga identifica tres dinámicas concretas que operan como vínculos dañinos precisamente porque se presentan como lo contrario. La primera es la culpa como herramienta de influencia. Con frases como "lo decimos porque te queremos", "todo esto es por tu bien" o "nos preocupa que tomes esa decisión", que tienen la forma del cuidado pero la función del condicionamiento. El mensaje parece de protección, y sin embargo, su objetivo real es condicionar la decisión del hijo.

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La segunda es la preocupación convertida en control, expresada a través de comentarios constantes, preguntas insistentes o críticas sobre cómo vive el hijo, presentadas como interés. Y la tercera es la invalidación emocional, que Martínez Novoa describe como "minimizar lo que el hijo siente con frases como 'no es para tanto' o 'estás exagerando', dichas muchas veces con la idea de que así se le está ayudando." El efecto, sin embargo, es el contrario, y el hijo aprende que sus emociones no son válidas o son un problema para los demás.

La más conocida de estas dinámicas es lo que el libro denomina la ley del hielo: la retirada de afecto o comunicación como respuesta a una conducta que no se aprueba. "Si no haces lo que la otra persona espera, desaparece la cercanía o la comunicación hasta que cedas", explica la autora. Lo que hace especialmente dañino este mecanismo es que quien lo ejerce suele justificarlo diciendo cosas como "necesito tiempo para procesar" o "me estoy alejando para no hacernos daño", de forma que la presión se convierte, en apariencia, en un gesto de contención.

Cómo se repara un vínculo sin buscar culpables

El libro insiste en que reconocer estas dinámicas no implica asignar culpas ni reescribir el pasado. "La reparación empieza cuando alguien puede escuchar sin ponerse inmediatamente a la defensiva", explica Martínez Novoa. Reconocer que se hizo lo mejor que se pudo no impide reconocer también que algunas cosas pudieron doler. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. "A veces basta con algo muy sencillo pero muy poco habitual en las familias: poder decir 'quizá no supe hacerlo mejor entonces, pero quiero entender cómo lo viviste tú'. Ese tipo de conversación no cambia lo que ocurrió, pero sí puede cambiar mucho el vínculo a partir de ese momento.