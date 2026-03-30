Cómo actuar cuando tu hijo adolescente no te hace caso y le tienes que repetir mil veces lo mismo
Cuando repites una instrucción una y otra vez, sin darte cuenta enseñas que no es necesario reaccionar a la primera
Una escena que se repite en muchos hogares es cuando le dices algo a tu hijo, del tipo "recoge tu habitación, que nos vamos ya", y no hay respuesta. Lo repites. Luego otra vez. Y otra más. Al final, lo que empezó siendo una simple indicación termina en enfado, frustración o un portazo. Si tienes un adolescente en casa y sientes que vives atrapado en ese bucle, no estás solo.
Durante mucho tiempo se ha interpretado esta situación como una simple falta de respeto o desobediencia. Sin embargo, enfoques pedagógicos actuales invitan a mirar más allá. No se trata solo de lo que hace el adolescente, sino de cómo funciona su cerebro y de cómo estamos comunicando nosotros.
Cuando tu palabra pierde peso
Cuando repites una instrucción una y otra vez ocurre algo casi invisible pero muy potente: tu palabra pierde peso. Sin darte cuenta, enseñas que no es necesario reaccionar a la primera, que siempre habrá una segunda, tercera o cuarta oportunidad antes de que pase algo.
"Cada vez que repites tu hijo aprende algo: no tengo que hacerle caso a mi madre hasta la quinta vez. O mejor aún, no tengo que hacerle caso hasta que grite. Y tú pierdes autoridad, pierdes respeto y, por supuesto, acabas explotando", explica Diana Al Azem, fundadora de la plataforma Adolescencia Positiva, en una publicación en sus redes sociales.
También hay que tener en cuenta que a veces lanzamos indicaciones desde la distancia, mientras el adolescente está con el móvil, la consola o simplemente en su mundo. Es como hablarle a alguien que está en otra habitación. Simplemente el mensaje no llega.
Dejar de repetir y empezar a actuar
Cambiar esto no requiere grandes discursos, sino pequeños ajustes. Uno de los cambios más eficaces consiste en dejar de repetir y empezar a actuar. Decir algo una sola vez implica asumir que, si no se cumple, habrá una consecuencia.
"Se lo dices una vez, con calma, con claridad. 'Oye, necesito que recojas tu habitación ahora', y esperas 10 segundos. Si no lo hace, te vas. No lo repites, no insistes, no suplicas, te vas. Y cuando llega el momento en el que necesite algo tuyo, ahí aparece la consecuencia. 'Oye, yo te pedí algo antes y no me hiciste caso, ahora necesito que esperes", subraya la divulgadora.
No es una reacción impulsiva nacida del enfado, sino algo previamente pensado y coherente. Es ahí donde tu hijo empieza a entender que tus palabras tienen un efecto real. No porque grites más, sino porque haces lo que dices.
"Su cerebro adolescente aprende que cuando su madre dice algo, lo dice en serio y que no hay ni quinta ni sexta vez. Es ahora. Su cerebro asocia una instrucción con una consecuencia", afirma Al Azem.
Al final, la sensación de tener que decir algo “mil veces” no se resuelve hablando más alto ni más veces, sino cambiando la forma de estar en la relación. Menos repetición y más presencia. Menos desgaste y más estrategia. Quizás no sea un cambio inmediato, pero sí uno que, poco a poco, transforma la convivencia, reduce los gritos y limita las posibilidades de perder los nervios.