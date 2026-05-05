Redacción Uppers 05 MAY 2026 - 17:17h.

El cantante Víctor Manuel ha revelado cuál es la rutina diaria que sigue para mantenerse activo a los 78 años

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El cantante Víctor Manuel no solo destaca por su larga e impecable trayectoria como cantante, sino por mantener tanta vitalidad y energía a sus 78 años. A lo largo de su vida ha ido revelando cuáles son sus secretos o la rutina que sigue en su día a día para conversar esa apariencia tan joven, aunque los años vayan pasando.

Una de las cosas que más disfruta de su día a día es cocinar: “En mi rutina diaria, cocinar para mi familia es sagrado. Me gusta ir al mercado, elegir el producto y dedicarle el tiempo que necesita”. En estas declaraciones recogidas por el medio ‘In Style’ deja entender que le gusta que los productos que cocina y después consume tanto él como su familia tengan cierta calidad.

Además, otro de sus trucos para evitar que el envejecimiento se apodere de su vida, es una vida activa: “Voy al gimnasio todos los días de mi vida, a no ser que éste viajando. Hago una hora de ejercicio cardiovascular y algo de pesas”, explica. Sentirse activo es necesario tanto para la vida de cualquier persona que vaya teniendo cierta edad en la que los músculos y los huesos se vuelven más rígidos, pero especialmente para continuar con su carrera tanto y como el cuerpo se lo permita.

Cómo el ejercicio físico reduce el impacto del envejecimiento

Muchos profesionales han destacado que la clave para reducir el impacto del paso del tiempo en los músculos y huesos de los más mayores es hacer ejercicio físico: combinando entrenamiento de fuerza con una actividad que implique andar ciertos pasos al día, cuantos más mejor.

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Un estudio realizado por investigadores de la UPNA, del Hospital Universitario de Navarra y del centro Navarrabiomed concluye que "un programa de ejercicio físico individualizado, realizado durante tan solo tres días, atenúa la discapacidad asociada con la hospitalización en personas mayores de 75 años".

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Los adultos mayores son particularmente propensos a los riesgos de hospitalización, incluido el alto riesgo de deterioro funcional y cognitivo. Un año después del alta, más de la mitad de los pacientes geriátricos hospitalizados no recuperan sus niveles funcionales previos al ingreso, lo que se asocia con un mayor riesgo de ingreso a un hogar de ancianos y muerte, ha explicado la UPNA en una nota.