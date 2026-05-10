Juan Arcones 10 MAY 2026 - 08:00h.

El biopic 'Michael' está arrasando en taquilla y lleva ya más de 400 millones recaudados. Hablamos con un Toni Arias, uno de los grandes expertos sobre la figura del artista, para analizar las últimas polémicas y otros detalles desconocidos sobre el cantante

La vida actual de Paris Jackson, la hija más famosa de Michael: sus polémicas y por qué se ha desvinculado del biopic de su padre

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Aunque ahora esté de nuevo de moda, sobre todo gracias al nuevo 'biopic' sobre su figura, realmente Michael Jackson nunca ha dejado de estarlo. Al menos para sus fans. Durante varias décadas, el artista nacido en Gary, Indiana, era la persona más famosa de todo el mundo. No había nadie que no supiera quién era Michael Jackson. Y hoy en día, pese a las polémicas generadas por la prensa o las acusaciones que le volvieron a poner en la picota, su fama sigue casi intacta. Sobre todo porque, ¿quién no ha bailado alguna vez 'Billie Jean' o 'Smooth Criminal'? ¿Quién no ha intentado hacer el 'moonwalk'?

Este pasado 22 de abril se estrenó su biopic, titulado simplemente 'Michael', dirigido por Antoine Fuqua y con Jafaar Jackson, sobrino del cantante, siendo el protagonista y mimetizándose de manera increíble con su tío. La película abarca desde sus inicios hasta el comienzo de la gira del disco 'Bad', a finales de la década de los 80. Además, ya hay confirmada un segunda parte que empezará a rodarse a finales de este año o a mediados del 2027, y que abarcará el resto de su carrera musical.

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La figura de Michael Jackson es poliédrica, marcada por los abusos cometidos por un padre violento, o por los dolores crónicos, arrastrados desde su accidente en un anuncio de Pepsi a comienzos de los 80, que le produjo quemaduras de segundo y tercer grado en su cuero cabelludo. De ahí vendría su larga relación con los calmantes. Una biografía inabarcable que ha producido ríos de tinta, y cuyo último ejemplo es el libro 'Michael. La biografía definitiva sobre el Rey del Pop', escrito por Toni Arias, uno de los grandes expertos sobre la figura del artista, ya no solo en España, sino en el mundo, además de creador de una de las comunidades más grandes del cantante: MJ Hideout. Su anterior trabajo, 'Magia en movimiento. Michael Jackson a través del cine y los videojuegos', repasó la historia de Michael Jackson ligada al mundo del entretenimiento.

Con este nuevo trabajo, conocemos al cantante desde sus inicios hasta su trágico fallecimiento en 2009. Hemos podido charlar con su autor con motivo del lanzamiento del libro, para ahondar un poco más no solo en su trabajo literario, sino en la figura del llamado 'Rey del Pop'.

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Pregunta: Poca gente recuerda que, en el primer álbum póstumo de Michael Jackson, se “colaron” tres grabaciones que no eran cantadas por el artista, sino por un imitador. Hoy en día han sido eliminadas de plataformas. ¿Cómo viviste esa polémica? ¿Crees que, de haber pasado ahora, habría sido mucho más difícil para los fans identificar los temas falsos, ya que con la IA circulan varios por redes?

Respuesta: Ocurrió poco antes de la explosión de la IA y detectar el fraude fue sencillo. Solo había que escuchar esa voz, esas inflexiones, ese vibrato. Tras toda una vida escuchando a Michael, aquello resultaba un insulto a su memoria y a una carrera que, hasta entonces, nadie se había atrevido a empañar. Con el tiempo se ha documentado con precisión cómo se urdió el engaño: una familia que había compartido décadas de amistad con él, y que ya se había lucrado a su costa, inscribió las canciones en el registro apenas dos días después de su muerte, confirmando la premeditación. Contrataron a un imitador para vocalizar temas que Michael jamás llegó a tocar. Incluso uno de los productores detectó el fraude, pero prefirió guardar silencio para no poner en peligro su propia remuneración. Como tantas otras traiciones en la vida del artista, todo se redujo a la avaricia de quienes quisieron seguir exprimiendo a la gallina de los huevos de oro, incluso un año después de haber acabado con ella.

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Hoy todo el mundo habla sobre el biopic de ‘Michael’, y, como era de esperar, sobre la ausencia de las acusaciones contra él en el tema de la película. Ya se ha explicado muchas veces que, legalmente, no podían incluirlos en la historia, así que hubo que hacer 'reshoots' (rodajes adicionales). ¿Cómo ha sido ese proceso?

Resulta inexplicable que se haya llegado a este punto que tanto daño ha causado a la película. El productor principal formó parte del equipo legal de Michael durante gran parte de su vida; por tanto, debía conocer la cláusula por la cual la familia del demandante prohibía tratar el tema públicamente. El director, en un acto de valentía, quiso plasmar en la cinta lo que nunca se había contado: la odisea a la que Michael fue arrastrado tras negarse a pagar millones a quien intentó extorsionarlo bajo la amenaza de una denuncia falsa. Al contrario de lo que sostiene la prensa sensacionalista, la cinta no pretendía ocultar este terrible episodio, sino situarlo en el centro de la trama. Cabría preguntarse por qué la otra parte insistía en silenciar esta historia y quién habría salido peor parado si saliera a la luz cómo se hicieron realmente las cosas.

¿Cuál dirías que es la faceta más desconocida de Michael Jackson, esa que no ha ocupado titulares?

La faceta filantrópica. Algunas de sus acciones recibieron una gran cobertura mediática, como el flete de un avión con cuarenta y tres toneladas de medicinas y suministros, valorados en más de dos millones de dólares, para una Sarajevo devastada por la guerra. También destacó su colaboración con el expresidente Jimmy Carter en una campaña que logró inmunizar a 17.000 niños en Atlanta. Sin embargo, la mayor parte de su labor fue silenciosa. Colaboró estrechamente con diversas ONG y abrió las puertas de su rancho a menores con enfermedades graves o en riesgo de exclusión. Además, durante sus giras, era habitual que visitara hospitales y orfanatos por todo el mundo, entregando no solo recursos económicos, sino también su propio tiempo.

La hija de Michael Jackson, Paris, ha hablado en sus redes contra el 'biopic' de su padre, afirmando que es una visión demasiado idealizada de Hollywood sobre su vida. ¿Crees que tiene razón?

Paris ha emprendido acciones legales contra John Branca, productor ejecutivo de la cinta, acusándolo de despilfarrar los fondos que percibe como coalbacea del testamento de su padre. Bajo este prisma, resulta comprensible su rechazo al proyecto. Por otro lado, el género del 'biopic' siempre ha tendido a idealizar a sus protagonistas; si Michael llegó a compartir con ella la crudeza de su infancia, es muy probable que sus relatos fueran mucho más desgarradores que las escenas que vemos en la pantalla.

Lady Gaga habló en un 'Carpool Karaoke' (sketch musical popularizado por James Corden) sobre tener varios de los míticos trajes de Michael Jackson en su posesión. ¿Por qué objetos tan importantes de la historia del artista… no los tienen sus hijos?

La gestión del legado de Michael está resultando un desastre absoluto en aspectos como este. Aquellos trajes fueron subastados por su propio sastre, quien alegó haber recibido órdenes del artista para almacenarlos y evitar su deterioro. Sin embargo, si Michael pagó por ellos, dichas piezas deberían haber formado parte de los bienes incluidos en su herencia destinada a sus hijos. En lugar de eso, tras su fallecimiento, muchos de sus allegados se apresuraron a lucrarse sin escrúpulos, priorizando el beneficio económico inmediato sobre el respeto a su memoria.

Las principales críticas hacia la película la acusan de ser “demasiado blanda". ¿Es que nos hemos hecho una imagen de Michael a lo largo de los años que no se corresponde a la realidad mostrada en la película?

Debido a una crianza excepcional como el artista número uno del mundo desde niño, Michael desarrolló una personalidad que podía resultar excéntrica en ocasiones, pero no lo suficiente como para nutrir la voracidad de la prensa sensacionalista. Por ello, con el tiempo, la realidad terminó siendo exagerada o, en el peor de los casos, directamente inventada. Se fabricó una caricatura que el público aceptó sin cuestionar; sin embargo, hoy esa narrativa choca frontalmente con la persona real, revelando la enorme distancia entre el hombre y el personaje desdibujado por los medios. Es lógico que el público se sienta engañado, aunque ahora se enfrenta al dilema de no saber cuál de los dos Michael era el auténtico: el de los tabloides o el de la pantalla.

Es inevitable hablar de la producción 'Leaving Neverland’ al hablar de Michael Jackson. ¿Cuánto afectó a la imagen del artista el lanzamiento de dicho título, a estas alturas ya ampliamente desacreditado?

Fue una maniobra de impacto, ejecutada con la precisión de una bomba nuclear. La producción del documental se llevó bajo el más estricto secreto, excluyendo deliberadamente a cualquier voz capaz de refutar las acusaciones. Lo que se presentó en pantalla fue una escenificación guionizada, diseñada para impactar al espectador hasta la náusea. Resulta revelador que ambos protagonistas afirmaran haber recuperado recuerdos antes bloqueados de forma simultánea y con una minuciosidad propia de un informe forense. Quienes conocemos la trayectoria de Michael y las urgencias económicas de los acusadores, detectamos de inmediato las costuras del relato. El guion contenía tales incongruencias que su credibilidad terminó por desmoronarse; sin embargo, gran parte del gran público aceptó el testimonio como una verdad absoluta. Esto asestó un golpe brutal a la imagen del artista, ya rehabilitada tras su muerte, devolviendo su legado a la sombra de la sospecha una vez más.

Uno de sus temas más virales pertenece, curiosamente, a otro de sus álbumes póstumos. En este caso, la canción ‘Chicago’ ¿A qué crees que se debe?

Refleja fielmente cómo se consume la música hoy en día. Antes de internet, recibíamos un álbum de Michael cada cuatro años y escuchábamos esas mismas canciones hasta convertirlas en el canon oficial de su obra. En mi caso, por mucho que me interese su material inédito, un tema póstumo jamás tendrá el mismo peso emocional que aquellos que él publicó en vida. Sin embargo, para las nuevas generaciones, todo el catálogo disponible en las plataformas de streaming tiene el mismo valor; son pistas accesibles con un solo clic. Por alguna razón, 'She Was Loving Me', rebautizada por la discográfica como 'Chicago', conectó con los usuarios de TikTok, quienes la convirtieron en el fondo de sus vídeos virales. Como resultado, sus reproducciones se dispararon: hoy es el octavo tema más escuchado de Michael Jackson, sumando 621 millones de escuchas y superando a clásicos atemporales como 'Human Nature', 'Man in the Mirror' o 'Black or White'."

Michael Jackson ha hablado mucho sobre su ausencia de privacidad y su desprecio hacia una prensa que no dejaba de crucificarle con temas como ‘Leave me alone', 'Price of fame’, ‘Tabloide Junkie', ‘Privacy’… ¿En qué momento dejó la prensa de ser amiga para convertirse en enemiga?

Todo cambió cuando la prensa descubrió que las noticias estrafalarias o negativas generaban mucho más beneficio que las positivas. Durante el fenómeno 'Thriller', la demanda de información era voraz, pero Michael decidió desaparecer del ojo público para cultivar un aura de misterio. Esta ausencia no fue del agrado de los medios, que ante la falta de primicias optaron por fabricarlas. Al principio, estas invenciones carecían de malicia e incluso encajaban con la estrategia del artista para generar expectación; sin embargo, una vez abierta la caja de Pandora, la situación escapó a su control y al de los propios editores, que empezaron a competir por publicar las historias más grotescas. Aquel caldo de cultivo predispuso al público a creer cualquier rumor, por inverosímil que fuera, con las trágicas consecuencias que todos conocemos.

¿Crees que en la actualidad ya no pueden existir figuras similares a Michael Jackson en este mundo de las redes sociales?

Lo creo firmemente. Cuando comenzó internet, todos corrimos a buscar información sobre aquello que nos interesaba, pero ahora es el algoritmo el que nos "sugiere" hacia donde debemos mirar y con ello, consumir. Michael Jackson superó la prueba del tiempo, prueba de ello es el interés que sigue suscitando a día de hoy, a 57 años de su primer número uno. Ahora todo es efímero. Lo que es tendencia hoy, mañana será parte del pasado. ¿Alguien recuerda a los 'Therians'? Fueron la revolución en internet. No se habló de otra cosa durante... 48 horas, cualquiera que los mencionase después ya estaba obsoleto. Ahora la gente cree aprender historia a base de leer memes que no tengan más de una frase o haremos scroll hacia un contenido más liviano. Un artista con la trayectoria de Michael Jackson sería inviable actualmente.

Acabas de publicar su biografía, titulada simplemente “Michael”, y es un repaso muy exhaustivo y muy fácil de leer de su carrera. ¿Qué crees que puede encontrar en ella un fan del artista y uno que no sepa nada sobre él?

Está escrita para ambos públicos. Quienes no sepan nada sobre él, si tal cosa es posible, comprenderán por qué su figura ha trascendido tanto y por qué se convirtió en el ser humano más famoso de la historia. Para los fans, conocedores de su trayectoria, he incluido detalles menos difundidos que los animen a mantenerse enganchados a la lectura. El punto fuerte de 'Michael' es, sin duda, el análisis de los hechos a través de su contexto; lo opuesto a la costumbre de juzgar su vida mediante titulares. Existen momentos clave que no pueden explicarse sin entender de dónde venía, qué ocurría a su alrededor y quién se beneficiaba de sus éxitos o sus fracasos. Aunque el texto no esquiva ningún episodio, sentí que el enfoque era el correcto cuando una seguidora me confesó que, por fin, tenía una biografía cuyas páginas podía pasar sin miedo a lo que se iba a encontrar.

¿Tienes más proyectos sobre él pensados para el futuro?

Conciliar la vida familiar y laboral con el tiempo que dedico a proyectos relacionados con él requiere un esfuerzo extraordinario. No obstante, mi pareja y yo llevamos décadas inmersos en esta doble vida; lo hacíamos antes de que Michael nos dejase y persistimos en ello ahora. Antes por él, ahora por su legado. Desde 1999 organizamos una reunión anual bautizada como MOONWeekend. Durante estos fines de semana temáticos, coordinamos seminarios impartidos por colaboradores directos de Michael (ingenieros de sonido, músicos, coreógrafos, bailarines...), además de fiestas con música íntegramente Jackson y actos solidarios. Todo ello con un fin claro: no olvidar su labor, ya fuera sobre el escenario o lejos de los focos.