Melanie Griffith y su recién descubierta faceta como pintora expresionista a los 68

La actriz vive retirada de la actuación y se dedica al cuidado de su madre, Tippi Hedren, diagnosticada con demencia

La foto más íntima de Antonio Banderas con Melanie Griffith, su hija y su yerno 12 años después de su divorcio

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Ha sido su hija pequeña quien ha destapado el secreto. Stella del Carmen Banderas subió a sus stories de Instagram una fotografía de su madre sosteniendo entre sus manos una obra acabada: un lienzo pintado al óleo que representa el busto de una mujer vestida con una blusa azul de cuello de plumas. Rasgos expresionistas, trazo seguro, y la actriz de Armas de Mujer sonriendo detrás del cuadro. Con esa imagen, Melanie Griffith, 68 años, globo de oro y una de las carreras más sinuosas de Hollywood, añade un capítulo nuevo e inesperado a su historia.

Los pinceles, los paparazzi y el cuadro que lo reveló todo

La afición no había sido completamente invisible. Pocas semanas antes de que circulara la fotografía de Stella, los paparazzi habían fotografiado a Griffith a la salida de una escuela de arte en California, donde está aprendiendo a moverse entre acuarelas, óleos y estilos distintos. Pero la primera imagen del resultado de ese aprendizaje llegó de la forma más íntima posible: a través del teléfono de su hija menor.

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La obra ha despertado comparaciones que oscilan entre lo erudito y lo nostálgico. Los expertos señalan su parentesco con la pintura expresionista de Amedeo Modigliani y Egon Schiele, dos de los grandes retratistas de la figura humana del siglo XX, conocidos por sus cuellos elongados, sus colores desaturados y su manera de capturar una interioridad perturbadora en rostros aparentemente serenos.

Hay quien apunta, además, a un referente más inesperado y popular: el célebre Retrato de la señora Mangel, la icónica pieza que pintaba el personaje de Helen Daniels en la serie australiana de los años ochenta Neighbours, subastada recientemente con fines benéficos y convertida en objeto de culto entre los fans de la ficción televisiva.

Lo cierto es que, si este es uno de sus primeros trabajos, Griffith tiene buena mano para el pincel.

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Su nueva vida lejos de Hollywood

El descubrimiento de su faceta artística llega en el contexto de una vida radicalmente alejada del glamour que caracterizó sus décadas de mayor visibilidad. Melanie Griffith nació en Nueva York el 9 de agosto de 1957. Es hija de la actriz y modelo Tippi Hedren y saltó a la fama en películas como Doble Cuerpo (1984) de Brian De Palma. La actuación posterior de Griffith en la comedia Algo salvaje (1986) atrajo elogios de la crítica antes de ser elegida para Armas de mujer (1988), que le valió una nominación al Oscar a la Mejor Actriz.

Su último papel en la gran pantalla fue un cameo en Personal Assistant (2020), una comedia dramática musical protagonizada por su hija Dakota Johnson. Griffith interpreta a Tess, un guiño a su célebre papel de Tess McGill de Armas de mujer. Aparece aproximadamente en el minuto 84, como una pasajera vestida con un traje blanco en el ferry a Catalina. Desde entonces, no ha vuelto a ponerse delante de las cámaras.

Pintores de Hollywood: el club al que acaba de unirse

Melanie Griffith no es la primera actriz de renombre en encontrar en la pintura una segunda vocación. El club es más nutrido de lo que parece: Jim Carrey pinta cuadros de carácter político y caricaturesco que comparte con regularidad en redes; Pierce Brosnan y Anthony Hopkins comparten una corriente colorista y con tintes surrealistas; y Lucy Liu ha llevado su obra, firmada bajo su nombre chino, Yu Ling, a exposiciones en Nueva York, Los Ángeles y Singapur.

La diferencia es que Griffith no parece buscar el mercado ni la galería. Por ahora, la pintura es un hobby que su hija fotografía con orgullo y que ella cultiva en la tranquilidad de su mansión de estilo español en Los Ángeles, la que compró en 2019 por unos 3,7 millones de dólares según Variety, cerca de Sunset Strip, y donde convive con su madre.

El eje de la vida actual de Griffith es el cuidado de su madre, Tippi Hedren, icono de la época dorada de Hollywood, musa de Alfred Hitchcock y activista por los derechos de los animales, que acaba de cumplir 96 años. Hace dos años trascendió su diagnóstico de demencia y desde entonces apenas se la ha visto en público. Sus últimas imágenes las ha compartido la propia Melanie en Instagram, describiéndola como "feliz, sana y llena de energía".

La actriz que fue Melanie Griffith sigue ahí, en el mismo cuerpo y la misma historia. Pero la mujer que es Melanie Griffith a los 68 coge un pincel, pinta un retrato y deja que su hija lo fotografíe. Y eso, por ahora, parece ser suficiente.