El sorprendente motivo por el que Melanie Griffith no se dejó ver en la boda de su hija, Stella del Carmen

La boda entre Stella del Carmen -hija de Melanie Griffith y Antonio Banderas- y Alex Gruszynski ha sido un despliegue de lujo, emoción e invitados de categoría en la provincia vallisoletana. El impresionante evento se celebró en el Monasterio de Valbuena, a pocos kilómetros de Valladolid.

Antonio Banderas mostró su cercanía con la prensa y decidió dar algunas declaraciones a los medios que estaban presentes en el encuentro. Detalló que en el enlace matrimonial había "'lagrimillas'" porque los prometidos se conocen "desde los cuatro años". Prueba de ello son algunos vídeos difundidos en redes sociales donde se muestran imágenes de del Carmen y Gruszynski de cuando eran pequeños. El malagueño compartió su felicidad del momento junto con los periodistas con un brindis que hemos podido ver en 'El tiempo justo'.

Qué hay detrás del hermetismo de Melanie Griffith

Sin embargo, la simpatía de Antonio Banderas con la prensa nada tiene que ver con el hermetismo de su expareja y madre de la novia, la actriz de Hollywood Melanie Griffith. La que fue mujer del malagueño no se dejó ver en el enlace en plena Ribera del Duero. Y conocemos el motivo por el que decidió no hablar mucho con los medios.

Según el tabloide estadounidense 'National Enquirer', Melanie Griffith habría estado durante meses volcada en la boda de su hija. Se centró tanto en los preparativos de la ceremonia que eso generó un cisma con Antonio Banderas. Incluso se habla, siempre citando la misma fuente, de que la actriz puso "nervioso" a varios invitados.

El actor malagueño le pidió que se "relajase" en mitad de sus tensiones, de ahí que Melanie Griffith no estuviese muy centrada en aparecer públicamente en el bonito encuentro donde no faltaron manjares con un guiño español -croquetas, jamón y jildas- ni tampoco deliciosos postres como una original tarta de crema de avellanas y frambuesas.