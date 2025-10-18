Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se casa este sábado 18 de octubre junto a Alex Gruszynski

Nacida en 1996 en la localidad malagueña de Marbella, Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y de Melanie Griffith, se convierte en la auténtica protagonista de este fin de semana.

Su boda con Alex Gruszynski en la localidad vallisoletana de Sardón de Duero, ante 200 invitados, será uno de los eventos más importantes de este otoño 2025. Sin embargo, la discreta vida de la hija pequeña de Melannie Griffith y de la única hija de Antonio Banderas hace que a sus 29 años poco se sepa de ella.

Niñez y estudios de Stella del Carmen

Nació el 24 de septiembre de 1996 en Marbella, España, y sus primeros años de infancia los pasó en 'La Gaviota', la mítica casa de Antonio Banderas en la localidad malagueña. Sin embargo, a los pocos años Stella del Carmen se mudó a Los Ángeles donde sus padres le matricularon en la escuela infantil Wagon Wheel School. Precisamente, fue en este centro escolar donde la hija de Antonio Banderas conoció a su prometido Alex Gruszynski.

Durante su niñez, la hija pequeña de Melannie Griffith viajaba a Málaga siempre que las agendas de sus padres lo permitían. Esta unión con su ciudad natal ha provocado que Stella del Carmen desarrolle un amor y una predilecci�ón por la ciudad andaluza a la que homenajea y menciona en cada entrevista que realiza.

Tras su adolescencia, Stella del Carmen exploró estudios de literatura y arte en Nueva York, antes de instalarse de nuevo en Los Ángeles para matricularse en Artes Dramáticas y Cine en la Universidad del Sur de California. Además, se licenció en estudios narrativos, lo que refuerza su inclinación hacia la escritura, la dirección y la producción detrás de cámaras.

La vida personal de Stella del Carmen y su relación con Alex Gruszynski

Pese a ser hija de dos figuras de Hollywood, Stella del Carmen ha preferido llevar una vida discreta y permanecer alejada del foco. En muy pocas ocasiones se le ha podido ver en actos públicos o posando ante las cámaras. Tampoco ha protagonizado titulares y el contenido publicado en sus redes sociales está muy cuidado. Por eso, Stella del Carmen es el claro ejemplo de cuándo y cómo exponerse.

Sin embargo, siendo hija, nieta y hermana de quién es, su boda con Alex Gruszynski se ha convertido en noticia y está en el foco mediático. Su relación con su prometido se remonta al parvulario, donde ambos se conocieron.

Cuando eran pequeños sus caminos se distanciaron, pero según fueron pasando los años Stella del Carmen y Alex Gruszynski retomaron relación y, desde la adolescencia, la pareja ha estado en los mismos círculos de amistades. Ahora y tras años de noviazgo, la hija de Antonio Banderas y su novio pondrán el broche de oro a esta relación que está más que consolidada y cuyo compromiso se confirmó en agosto de 2024.

La hija de Antonio Banderas formalizó su relación con Alex Gruszynski en 2015, cuando ambos tenían 19 años. En 2019, la pareja decidió romper su relación y separarse. Durante este período, Stella del Carmen mantuvo otra relación con Eli Meyer, hijo de Ronald Meyer, magnate del entretenimiento estadounidense.

Cuatro años después de su ruptura con Alex Gruszynski, Stella del Carmen confirmó en febrero de 2023 que había retomado la relación con el que fuese su novio y que, poco a poco, volvían a consolidar su relación.

¿A qué se dedica?

Diferenciándose de su abuela, de sus padres y de su hermana Dakota Johnson, Stella ha mostrado interés por trabajar sobre todo fuera del escenario. En concreto, la hija pequeña de Melanie Griffith ha trabajado en diferentes medios como: la escritura, la dirección y la producción.

Uno de sus primeros proyectos como emprendedora fue la creación de la marca de belleza Lightbound, lanzada en 2021. La fragancia que diseñó está inspirada en diferentes olores que a ella misma le han marcado como los de la Semana Santa en Andalucía, mezclas familiares, aromas de la cocina española y otros matices sensoriales de su vida entre España y Estados Unidos.

También ha colaborado en proyectos relacionados con el teatro, especialmente en Málaga, actuando como ayudante de dirección en montajes de su padre, y ha trabajado puntualmente en otros ámbitos artísticos como modelaje, sesiones fotográficas, e incluso columnas de opinión escritas.

Valladolid se prepara para la gran boda de Stella del Carmen

A pocas horas del esperadísimo enlace, la localidad vallisoletana de Sardón de Duero se prepara para acoger a los invitados de la boda, entre los que destacan el actor malagueño, Melanie Griffith y Dakota Johnson (hermanastra de la novia); el padre de esta, el actor Don Johnson, y Tippi Hedren, abuela de Stella del Carmen y protagonista de 'Los pájaros' y 'Marnie, la ladrona', musa del director Alfred Hitchcock.

“Nos está poniendo en el mapa a nivel de Estados Unidos”, ha manifestado, en declaraciones a EFE, el alcalde del municipio, José Antonio Matesanz, acostumbrado a una gran cantidad de eventos por la cercanía del hotel de cinco estrellas Abadía Retuerta LeDomaine, donde Gruszynski y Banderas Grifftih se darán el 'sí quiero'.

Se trata de un establecimiento hotelero con helipuerto que también es una bodega y cuenta con su propia Denominación de Origen Protegida desde el año 2022.

Los trabajadores tendrán restricciones en el uso de sus teléfonos móviles, aunque la gerencia del hotel vallisoletano no ha querido comentar ningún detalle sobre el evento. Matesanz, por su parte, ha explicado que la única petición que Abadía Retuerta ha hecho al Ayuntamiento de Sardón -distante unos 30 kilómetros de la capital vallisoletana- son más contenedores de reciclaje para la gestión de residuos, lo que supondrá “ampliar el servicio de recogida y de limpieza”.

"Es un lugar bonito para poder hacer lo que quieran: la finca es una maravilla, tiene bastantes hectáreas y es muy bonita, con el convento y la bodega, e imagino que a los invitados que se lo pasarán bien”, ha dicho.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha explicado a EFE que la Guardia Civil ha recomendado a los organizadores reforzar la seguridad privada del evento, “dejándoles siempre bien claro que es un evento privado y lo que ocurra puertas adentro es responsabilidad de la propiedad”.