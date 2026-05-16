La rutina física de Heidi Klum para mantenerse en forma a los 52: "Nunca me excedo con el ejercicio"

Su filosofía de entrenamiento: "Como bien, nunca me excedo con el ejercicio ni levanto pesas pesadas."

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Heidi Klum, nacida el 1 de junio de 1973 en Bergisch Gladbach, Alemania, tiene ya 52 años. La supermodelo y presentadora de Project Runway y Germany's Next Topmodel sigue siendo uno de los referentes más visibles de longevidad física en la industria de la moda. La explicación que ella misma ofrece a esta situación desafía casi todo lo que el sector del fitness lleva una década predicando.

En una entrevista reciente al diario británico The Times, Klum explicó sin ambages cuál es su filosofía de entrenamiento: "Como bien, nunca me excedo con el ejercicio ni levanto pesas pesadas. La gente puede esforzarse demasiado. Escucho a mi cuerpo. No tengo dolor de espalda ni de rodillas, y tengo a mi marido." Es decir, que Klum defiende explícitamente el ejercicio moderado frente a la sobreexigencia como estrategia de largo plazo.

Además, la modelo añade otro componente de su actividad diaria que define su forma de hacer ejercicio: "También corro mucho, teniendo cuatro hijos. No tengo asistente, así que no hay nadie que haga las maletas por mí ni que lleve mis cosas; lo hago todo yo misma."

Además, Klum predica con el ejemplo, como demuestra una reciente publicación de Instagram en el que aparece en bañador de dos piezas amarillo, con gafas de sol y el cabello en ondas, realizando un entrenamiento de brazos con bandas elásticas de resistencia junto a lo que parecía ser una piscina desbordante con vistas al mar. Este entrenamiento tuvo lugar durante una escapada romántica a Saint-Barthélemy con su marido, Tom Kaulitz, con quien se casó en 2019. El pie de foto que acompaña a la publicación era tan escueto como contundente: "¡A trabajar!".

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La rutina de bajo impacto de Heidi Klum

La preferencia declarada de Klum por el ejercicio de bajo impacto no significa que tienda a la inactividad. Y es que, aunque presentadora de Germany's Next Topmodel nunca ha sido aficionada a los gimnasios, sí que disfruta del ejercicio al aire libre: paseos y senderismo, natación en su piscina, yoga, Pilates e incorpora circuitos de entrenamiento en sus rutinas.

En la actualidad, su rutina de ejercicio incluye paseos, saltar en la cama elástica, bailar con sus hijos y senderismo. También tiene en casa una pelota de Pilates, tobilleras con peso y algunas mancuernas, con las que hace entrenamiento de resistencia cuando dispone de tiempo.

Y cuando está de vacaciones, el entrenamiento no desaparece, simplemente se adapta: las bandas elásticas de resistencia en la terraza de un resort en Saint-Barthélemy son la demostración práctica de esa filosofía. Ni aparatos, ni sala de pesas, ni rutinas de hora y media. "No creo que tengas que hacer mucho, pero si haces un poco de manera regular, creo que eso es importante", declaró Klum.

Escuchando al cuerpo, no al mercado del fitness

Lo que distingue el planteamiento de Klum no es que sea revolucionario, ya que la moderación y la constancia son principios básicos del entrenamiento saludable, sino que lo enuncia con una honestidad que contrasta con el discurso habitual del sector. En un mundo en el que la industria del fitness continúa tratando de vendernos programas de alta intensidad, sobreexigencia y la búsqueda de resultados rápidos, Klum reivindica el movimiento funcional, el descanso activo y la escucha corporal como pilares.

Klum prefiere incorporar el ejercicio a su vida de forma natural, priorizando la dieta y actividades al aire libre con su familia. El resultado, a los 52 años, es una figura tonificada, sin dolor articular declarado, con la energía suficiente para entrenar durante las vacaciones. No es magia ni genética sola. Es, según sus propias palabras, el resultado de no exigirle al cuerpo más de lo que puede dar.