La supermodelo ha asegurado que ha iniciado esta "limpieza" junto a su marido, Tom Kaulitz

Klum ha explicado que decidió dar el paso tras ver repetidamente en redes sociales contenido sobre ello

Heidi Klum, una de las supermodelos más reconocidas del mundo, ha sorprendido con una confesión que ha levantado revuelo en las redes sociales y ha causado preocupación entre profesionales de la salud: ha decidido someterse a una "limpieza antiparásitos" junto a su marido, Tom Kaulitz.

Así lo ha revelado en una entrevista a 'The Wall Street Journal', donde ha aseverado que es la primera vez que realiza este tipo de proceso: "Voy a desparasitarme por primera vez. Ahora mismo, todo lo que veo en mi Instagram es sobre lombrices y parásitos. Así que estoy haciendo una limpieza de lombrices y parásitos con mi marido".

Klum, de 52 años, ha explicado que decidió dar el paso tras ver repetidamente en redes contenidos que aseguraban que todo el mundo tiene parásitos, especialmente si consume sushi u otros alimentos crudos. "He oído que se supone que hay que hacerlo una vez al año, y nunca lo he hecho. Así que siento que estoy muy atrasada. No sé qué va a salir", ha subrayado, convencida de que una limpieza anual es necesaria aunque nunca haya tenido síntomas clínicos.

La modelo ha indicado que existen pastillas repletas de ingredientes herbales como clavo, semillas de papaya o cúrcuma, con la intención de "limpiar" su organismo. "Si comes alimentos crudos de vez en cuando, como, por ejemplo, sushi, existen pastillas para eliminarlos que contienen hierbas. Contienen mucho clavo. El parásito odia el clavo. También odia las semillas de la papaya. Tenemos todo este metal dentro, y es muy importante usar este desmetalizador".

Finamente, la figura televisiva ha añadido que acaba de empezar, y que es un proceso "completo" que dura "meses", por lo que todavía no ha notado mejorías en su salud.

La práctica de las llamadas "limpiezas antiparásitos" ha crecido en popularidad, impulsada por plataformas como TikTok, donde hashtags como #parasitecleanse acumulan millones de visualizaciones. Algunos usuarios promueven estas limpiezas como una forma de eliminar gusanos, mejorar la digestión e incluso "limpiar la mente".

Lo que dicen los profesionales de la salud

Pero de acuerdo a profesionales de la salud, esta tendencia carece de respaldo científico. En declaraciones a 'New York Post', el gastroenterólogo Dr. David Purow advirtió que "no hay beneficios claros y probados" que existen para estos protocolos de limpieza, y que algunos de los ingredientes comunes pueden tener efectos secundarios serios, como daño hepático o neurológico, si se consumen en dosis elevadas. "Se necesita más investigación en este campo", ha sentenciado.

Por su parte, la dietista Beth Czerwony manifestó a la Clínica Cleveland que "la mayoría de las personas sanas no necesitan desparasitarse", y que este tipo de limpiezas pueden ser incluso contraproducentes: "A veces, una infección parasitaria se cura sola, pero la mayoría de las personas necesitan tratamiento con medicamentos recetados. Si tienes una infección parasitaria real, intentar tratarte holísticamente con hierbas y especias no es buena idea".