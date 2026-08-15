El momento en que los hijos dejan de pedir consejo cambia más de lo que parece la relación con los padres

La retirada del consejo suele preceder por años a la retirada física del domicilio, y tiene la misma arquitectura clásica del duelo

Tus hijos no piensan como tú: el choque silencioso que empieza a los 45

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Es algo que sucede sin fecha, sin anuncios previos y casi siempre sin que haya discusiones de por medio. Un día, sin haberlo verbalizado ninguna de las dos partes, el hijo deja de preguntar. Ya no consulta si aceptar ese contrato, si mudarse con la pareja, si iniciar un tratamiento médico. Comenta las decisiones cuando ya están tomadas, a veces incluso cuando ya están ejecutadas, y el padre, la madre, se enteran por la vía de los hechos de algo que llevaba meses gestándose. Ese momento, sin ceremonia, es uno de los más transformadores de todo el ciclo vital compartido.

No es un episodio, es un umbral. Precisamente por eso muchos padres tardan meses o años en percibirlo, y lo hacen por acumulación, con un mensaje que llega ya con la mudanza contratada o con un diagnóstico médico revelado en Nochebuena. Los psicólogos ya avisan, el llamado nido vacío no comienza cuando los hijos se van de casa, sino a partir de los 15 o 16 años. La retirada del consejo suele preceder por años a la retirada física del domicilio, y tiene la misma arquitectura clásica del duelo, por lo que incluye sus etapas de negación, ira, depresión y finalmente aceptación.

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El problema suele ser del progenitor, al interpretar este silencio como desafecto o ingratitud. Se trata de pasar de una relación de autoridad a una de igual a igual, fomentando la autonomía de los hijos mediante el establecimiento de límites claros, la escucha empática y el respeto a sus decisiones. Los padres, por su parte, suelen encontrar este momento más difícil de lo previsto, ya que deben pasar de ser responsables y protectores a ser solidarios y consejeros. El consejero, a diferencia del responsable, opera bajo demanda.

La sobrerreacción y su paradoja

La reacción impulsiva del padre suele ser redoblar llamadas, anticipar consejos, insistir en su opinión… Pero produce el efecto contrario al deseado. Si los padres se muestran demasiado ansiosos o preocupados, llamándolos constantemente para ver como están, los hijos pueden responder distanciándose.

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Aquí aparece un giro que casi nadie ve venir. Cuando el padre acepta la nueva relación y circunstancias, dejando de emitir consejos no solicitados, el hijo tiende, con el tiempo, a volver a pedirlo. Lo explican Steve y Julia Cummings: irónicamente, cuando dejamos de imponer nuestras opiniones, nuestros hijos suelen ser más propensos a buscarlas. Cuando saben que no estamos encima de ellos, esperando la oportunidad de decirles qué hacer, se sienten más seguros al acudir a nosotros en busca de consejo. Del mismo modo, proponen una fórmula a medio camino, proponiendo algo así como: "¿Te gustaría que te diera mi perspectiva sobre esto?" Este giro convierte la instrucción unilateral en un intercambio con permiso.

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Ni demasiado dentro ni completamente fuera

La otra cara del riesgo es interpretar la retirada como orden de silencio absoluto. La escritora Marina Sichel, lo describe diciendo: acompañamos tutelando desde nuestro lugar, mientras ellos hacen su vida. Además, desvela el pecado habitual de los padres de hijos mayores, ya padres a su vez, que es ser demasiado entrometidos. Aunque también estaría el extremo contrario, el de no meterse nada.

Sin embargo, no todo silencio consultivo es equivalente. Un silencio sano coexiste con la comunicación cotidiana en otras materias: el hijo sigue llamando, contando, escuchando; simplemente ya no pregunta antes de decidir. Un silencio preocupante, por el contrario, se acompaña de una retirada global, con menos contacto, planes familiares evitados o información personal reservada incluso a posteriori.

En el primer caso, el padre sigue siendo testigo privilegiado. En el segundo, se convierte en espectador tardío, informado por terceros. Ese segundo escenario sí reclama conversación explícita, sin reproche ni interrogatorio.

El verdadero cambio no está en el hijo

El instante en que los hijos dejan de pedir consejo no marca el final de la influencia parental, sino que marca, si el padre comprende a tiempo, su comienzo maduro. La influencia deja de ejercerse por reflejo y pasa a operar por invitación. Y con los años llega el giro más íntimo, casi nunca anticipado: el hijo adulto vuelve a consultar, pero ahora en clave de compañía deliberativa con expresiones como "¿tú cómo lo verías?" en lugar de "¿qué debo hacer?".

Aparece incluso la inversión del vínculo: el padre empieza a preguntarle al hijo sobre tecnología, finanzas, criterios laborales. Los que aciertan en la transición ganan un interlocutor adulto para el resto de su vida. Los que la resisten pierden justamente lo que temían perder: la posibilidad de seguir siendo consultados.