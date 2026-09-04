Antoni Mateu 04 SEP 2026 - 06:00h.

La técnica del ‘napuccino’ se basa en la idea de que la cafeína estará ‘lista’ cuando nos despertemos; una doctora explica qué hay detrás de este fenómeno

La siesta mejora la salud, sí, pero solo dos por semana y de media hora como máximo

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¿Es cierto que si nos tomamos un café justo antes de una siesta nos vamos a despertar con más energía? Sabemos que la cafeína nos da energía para mantenernos despiertos y nos activa. Sin embargo, la cosa puede cambiar cuando se trata de un ciclo corto de descanso, de entre 20 y 30 minutos. De hecho, la técnica de tomar un café justo antes de una siesta tiene nombre propio: 'napuccino' (fusiona las palabras “nap”, siesta en inglés, y capuccino).

En la web de 'Informativos Telecinco' hemos consultado a la doctora Ana Isabel Sánchez Marcos, vocal del comité gestor del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, para salir de dudas.

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“Combina teóricamente dos mecanismos”

La experta explica que “los defensores del ‘napuccino’ alude a la combinación de dos mecanismos complementarios”. La primera, el tiempo de absorción de la cafeína en nuestro cuerpo, después del momento de la digestión. De acuerdo con Sánchez Marcos, necesitamos entre 20 y 30 minutos para que esta “haga efecto completo” ya que “es el tiempo de absorción y distribución” dentro del organismo.

El segundo mecanismo que hay que tener en cuenta es el tiempo de una siesta: “reduce la adenosina acumulada (un neurotransmisor que se acumula durante el día cuando estamos despiertos y envía al cerebro la señal de que es el momento de dormir) proporciona descanso, aunque no suele entrar en un sueño profundo”.

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La cafeína y la siesta, “coinciden”

Por una parte en el proceso nos encontramos con el efecto de la cafeína y el tiempo de metabolizar. Por otra, el tiempo de una siesta. El último elemento que la experta explica es que “al despertar coinciden la reducción natural de adenosina por el sueño y el bloqueo de receptores por la cafeína alcanza su pico".

Esto es, teóricamente y sobre el papel. En cuanto a la evidencia científica de esta técnica, la doctora puntualiza que “los estudios son escasos”. Aunque “con un número y grupo pequeño de personas, la técnica se ha observado útil para conductores, trabajadores con turnos nocturnos y situaciones que requieren alerta sostenida”.

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Así pues, en cuanto a la propia técnica se refiere, explica que hay un “protocolo recomendado” en el estudio que menciona, y que consta de tres pasos:

Tomar un café con entre 100 y 200 mg de cafeína.

Justo después de beber el café ir a dormir una siesta de entre 15 y 20 minutos.

Despertarse cuando la cafeína alcanza su concentración plasmática máxima.

En cuanto a alargar el tiempo de la siesta, Sánchez Marcos indica que esta “no debe durar más, para evitar inercia”.

La dosis de cafeína y nuestra reacción, claves

Hay dos aspectos que la doctora puntualiza: la dosis de cafeína que podamos tomar en un momento concreto y la reacción de nuestro cuerpo frente a esta sustancia. Del efecto individualizado y diferenciado que la cafeína nos puede provocar, la experta habla del fenómeno ‘napuccino’ “en líneas generales”:

“Además de bloquear los receptores de adenosina, la cafeína también reduce las fases de sueño profundo y fragmenta el tiempo de sueño, aumentando el número de despertares nocturnos”.