Las nuevas normas sobre el equipaje que han cambiado en 2026 los planes de miles de viajeros

Se ha garantizado el derecho universal a transportar sin coste adicional un objeto personal de dimensiones máximas 40x30x15 centímetros

Un pequeño detalle en la maleta basta para evitar cargos extra en las aerolíneas low cost

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Pocas reformas del catálogo europeo han generado una discrepancia tan notable entre el titular publicitado y el contenido real del reglamento como la aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 7 de julio de 2026. Se anunció con algarabía el fin de los recargos por el equipaje de mano de las compañías de bajo coste. La lectura minuciosa del texto legislativo, sin embargo, desmiente parcialmente el titular y sitúa la reforma en un punto intermedio pactado entre la voluntad inicial del Parlamento y la resistencia del Consejo, respaldada por el lobby de las compañías de bajo coste.

Por este motivo conviene profundizar y desgranar qué cambia en realidad, qué no cambia, y por qué el viajero debe seguir prestando la misma atención al mostrador que hasta ahora.

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Lo que sí cambia

El avance nuclear de la reforma consiste en la garantía, por primera vez a escala continental, del derecho universal a transportar sin coste adicional un objeto personal de dimensiones máximas 40x30x15 centímetros en cualquier vuelo dentro de la Unión Europea.

Cualquier bulto que respete ese cubo será, a partir de la entrada en vigor del reglamento, gratuito por ley. Se resuelve así el vacío regulatorio previo que había permitido a las principales aerolíneas de bajo coste aplicar dimensiones dispares y cambiantes al mismo concepto, con la consiguiente confusión operativa que ha desembocado en centenares de miles de recargos de última hora en las puertas de embarque. Es decir, que la mochila o el bolso de mano caben en ese formato sin dificultad, junto con un ordenador portátil de quince pulgadas, una tableta y los efectos personales de un viaje corto, sin tener que pagar extra por ello.

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El segundo eje relevante del reglamento es la obligatoriedad, para las aerolíneas, de mostrar sus precios incluyendo el equipaje de mano desde la primera página del proceso de búsqueda. Se acaba, por tanto, la práctica extendida de exhibir un precio del billete de reclamo de tan solo nueve o diecinueve euros, que después se transforma en cuarenta o sesenta al llegar a la última pantalla tras añadir la maleta obligatoria.

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Esta obligación de transparencia previa, insistentemente reclamada por las asociaciones de consumidores durante la última década, es el logro más subestimado de la reforma y probablemente el que más afectará al comportamiento del viajero medio, al facilitar la comparación real de precios entre compañías desde el primer clic.

En el capítulo de compensaciones por retraso y cancelación, el texto conserva el derecho vigente a una indemnización de entre 250 y 600 euros, y añade dos ajustes técnicos: 300 euros de compensación en vuelos de más de 3.500 kilómetros y 600 euros si el retraso supera las cuatro horas o el vuelo se cancela. Se establecen, además, dos plazos para proceder: nueve meses para presentar la solicitud de indemnización y treinta días para que la aerolínea efectúe el pago o alegue circunstancias extraordinarias para exonerarse.

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Lo que no cambia

La reforma no impone la gratuidad universal de la maleta de mano. El texto adoptado simplemente aclara que las dimensiones de esta maleta de mano pueden seguir sometiéndose a la política tarifaria de cada compañía. El sobrecoste estimado sobre el billete medio por la implementación de la reforma es de apenas 1,80 euros por trayecto.

Es decir, que quien viaje con un bolso de dimensiones compatibles con el cubo 40x30x15 no pagará suplemento. Sin embargo, quien pretenda embarcar con una maleta de cabina que típicamente debe cumplir con las dimensiones 55x40x20 y pesar un máximo de 10 kilogramos, seguirá teniendo que pagar, en función de la política de cada compañía, con precios que en Ryanair oscilan entre 7 y 43 euros por vuelo.

La nueva tarifa Economy Basic

Las principales aerolíneas europeas no han esperado a la entrada en vigor, prevista para el segundo semestre de 2027, y han empezado a reconfigurar sus tarifas comerciales anticipando el marco. El Grupo Lufthansa lanzó en mayo de 2026 una tarifa Economy Basic que incluye únicamente el objeto personal de 40x30x15 centímetros, y factura el equipaje de mano estándar desde 15 euros. Air France y KLM replicaron este modelo, con recargos por maleta de entre 15 y 35 euros por tramo. Ryanair, por su parte, anticipó la ampliación en un 20 por ciento del tamaño de su equipaje de mano gratuito para adaptarse a la nueva normativa comunitaria.