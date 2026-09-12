Uno de cada tres parados españoles supera los 50 años, y eso obliga a cambiar de estrategia

Trabajar hasta los 70: el cambio de opinión de los expertos que a muchos les cuesta escuchar

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Hasta hace apenas una década, cambiar de profesión más allá de los cincuenta se leía como un signo de fracaso encubierto. La interpretación era que la industria, el sector o la propia empresa habían prescindido del trabajador, y este se veía obligado a reinventarse por necesidad. Esa lectura ha empezado a desmoronarse en los últimos años.

Los datos disponibles indican que la reinvención profesional a partir de los cincuenta se está normalizando en España como un fenómeno estructural que combina, en proporciones variables, presión del mercado laboral, cambio cultural y una capacidad de emprendimiento sénior que las estadísticas empiezan a documentar con nitidez.

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El punto de partida no admite complacencia. Los datos del cuarto trimestre de 2025 de la Encuesta de Población Activa cifran en 755.500 los desempleados mayores de 50 años en España, y algo más de la mitad de ellos (397.900 personas) llevan más de un año buscando empleo. Uno de cada tres parados españoles supera esa edad, y su reincorporación al mercado laboral por la vía convencional ha dejado de ser una estrategia razonable para buena parte del colectivo. De ese vacío ha surgido, casi por descarte, un movimiento nuevo: el de quienes deciden que la salida no es reincorporarse al empleo perdido, sino diseñar otro.

Ese giro ha sido acompañado por la aparición de infraestructuras profesionales específicas. Programas como Talento 45+, impulsado por la Cámara de Comercio de España y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus, o SAVIA, el proyecto que Fundación Endesa mantiene junto a Fundación Máshumano desde hace más de siete años, canalizan hoy la transición profesional de miles de sénior mediante formación digital, actualización sectorial y acompañamiento personalizado.

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Una capacidad emprendedora que sorprende

El fenómeno se refuerza con un hallazgo que ha empezado a modificar la imagen tópica del emprendedor español. El estudio El emprendimiento sénior en España ha permitido cartografiar por primera vez con detalle esta franja. La conclusión desmonta el prejuicio dominante: el 9,9% de los mayores de 55 años está involucrado en alguna actividad emprendedora en España, repartiéndose un 2,9% al frente de iniciativas recientes y un 7% de empresas consolidadas. Emprenden menos que los jóvenes, sí, pero cuando lo hacen mantienen los proyectos vivos durante más tiempo y presentan tasas de abandono sensiblemente más bajas.

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El informe GEM España 2024-2025 refuerza ese perfil, constatando que más del 70% de los emprendedores españoles supera hoy los 35 años, y la Tasa de Actividad Emprendedora encadena cuatro años consecutivos de crecimiento sostenido, alcanzando el 7,2% de la población adulta. El emprendedor sénior español ya no es un caso; es un patrón.

Las fuerzas que explican la aceleración

Los expertos consultados coinciden en identificar tres motores estructurales detrás de este movimiento. El primero es demográfico. España es, junto a Japón e Italia, uno de los países con envejecimiento poblacional más veloz del planeta, hasta el punto de que las proyecciones del INE indican que en las próximas décadas aumentará considerablemente el peso de la población mayor de 50 años mientras se contrae la población en edad laboral. En ese escenario, la economía nacional depende crecientemente de mantener activos a trabajadores con experiencia acumulada. La Comisión Europea lo ha señalado con nitidez: elevar la tasa de empleo entre los mayores de 55 años será una de las claves para sostener el crecimiento, la productividad y el sistema público de pensiones.

El segundo es económico. La escalada del coste de la vida, el retraso creciente en la emancipación de los hijos y la longevidad ascendente de los propios padres obligan a muchos profesionales de la franja intermedia a extender su vida laboral más allá del retiro previsto.

El tercero es cultural, y quizá sea el más silencioso. La percepción social del emprendedor mayor ha cambiado sustancialmente en los últimos cinco años. El porcentaje de españoles que declara que el miedo al fracaso les impediría emprender ha caído del 50% histórico al 33% actual, el mínimo desde que se tienen registros.

El resultado es un giro de gran magnitud que aún no ha entrado del todo en la conversación pública. Cambiar de profesión pasados los cincuenta ha dejado de ser una anomalía biográfica y se ha convertido en un fenómeno con base estadística, estructural, sostenida por programas públicos, tejido asociativo y una nueva narrativa cultural sobre la utilidad de la experiencia acumulada. En un país que envejece a la velocidad del español, no es solo una tendencia vital interesante. Es, cada vez más nítidamente, una condición necesaria para la sostenibilidad del propio sistema económico.