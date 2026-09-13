Asumir pequeñas responsabilidades desde la infancia favorece la capacidad para organizarse, colaborar con los demás y afrontar los retos con mayor seguridad

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Hay hábitos que parecen insignificantes cuando los niños son pequeños, pero que dejan una profunda huella en su forma de enfrentarse a la vida adulta. Hacer la cama, recoger los juguetes, poner la mesa o encargarse de alimentar a la mascota son gestos cotidianos que, más allá de aliviar el trabajo de los padres, pueden convertirse en una auténtica escuela de autonomía.

Durante décadas, psicólogos y expertos en desarrollo infantil han insistido en que asumir pequeñas responsabilidades desde la infancia favorece la capacidad para organizarse, colaborar con los demás y afrontar los retos con mayor seguridad. Una idea que suele vincularse al célebre 'Harvard Study of Adult Developmen't, la investigación longitudinal más longeva sobre el bienestar humano.

Esta investigación comenzó en 1938 con un objetivo muy ambicioso. Un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard quiso averiguar qué factores permiten disfrutar de una vida larga, saludable y satisfactoria. A lo largo de más de ochenta años los investigadores recopilaron información sobre salud física, relaciones familiares, carrera profesional, personalidad, hábitos de vida y bienestar emocional de los participantes, convirtiéndose en una de las investigaciones sobre desarrollo humano más completas jamás realizadas.

La principal conclusión apenas ha cambiado con el paso del tiempo. Las relaciones personales sólidas y la capacidad para establecer vínculos de calidad son el mejor predictor de una vida feliz y saludable, muy por encima del dinero, el prestigio profesional o el coeficiente intelectual.

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¿Dónde entran las tareas domésticas?

Uno de los directores del estudio durante muchos años, el psiquiatra George Vaillant, defendió en numerosas ocasiones que el éxito profesional no depende únicamente del talento, sino también de desarrollar desde edades tempranas hábitos como la responsabilidad, la cooperación y la disposición a contribuir al bienestar común.

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De ahí nace una recomendación que se ha popularizado con los años. Los niños deberían participar en las tareas domésticas porque aprenden que forman parte de una comunidad en la que todos colaboran. No se trata simplemente de limpiar o recoger, sino de entender que cada miembro de la familia tiene obligaciones y que el trabajo compartido beneficia a todos.

Aunque esa idea se asocia habitualmente al estudio de Harvard, las evidencias más directas proceden de investigaciones posteriores. Una de las más relevantes analizó a casi 10.000 niños estadounidenses y comprobó que aquellos que realizaban tareas domésticas con regularidad desde los primeros cursos de Primaria mostraban años después una mayor percepción de competencia social, mejor autoestima, más conductas prosociales e incluso mejores resultados en matemáticas que quienes apenas colaboraban en casa.

¿A qué edad conviene empezar?

Los especialistas coinciden en que no es necesario esperar a que los niños sean mayores. De hecho, cuanto antes comiencen a asumir pequeñas responsabilidades adaptadas a su desarrollo, más natural será que las integren en su rutina.

Entre los dos y tres años ya pueden guardar los juguetes, colocar la ropa sucia en el cesto o ayudar a recoger después de comer. A partir de los cuatro o cinco años pueden poner la mesa, regar plantas, alimentar a una mascota bajo supervisión o doblar prendas sencillas. Entre los seis y los ocho años ya están preparados para hacer la cama, ordenar su habitación, preparar un desayuno sencillo o ayudar a vaciar el lavavajillas.

Desde los nueve o diez años pueden asumir responsabilidades más complejas, como organizar su material escolar, colaborar en la preparación de alguna comida, sacar la basura o responsabilizarse de determinadas tareas semanales. Estas edades coinciden además con el periodo en el que muchos niños comienzan a asumir una parte creciente de la gestión de sus actividades cotidianas.

Mucho más que ayudar en casa

Los expertos insisten en que el verdadero valor de estas tareas no está en el resultado, sino en el proceso. Cada pequeña responsabilidad obliga al niño a planificar, perseverar, cumplir compromisos y comprobar que sus acciones tienen consecuencias para el resto de la familia.

Además, participar en las tareas del hogar transmite una idea especialmente valiosa para la vida adulta. Todos contribuimos al funcionamiento del grupo y el esfuerzo compartido forma parte de la convivencia.

Eso no significa convertir a los niños en pequeños adultos ni sobrecargarlos con obligaciones impropias de su edad. Las tareas deben ser proporcionales a su capacidad, realizarse con acompañamiento al principio y plantearse como una responsabilidad familiar, no como un castigo.