A partir del sábado 19 de septiembre, el Imserso abre la reserva de las plazas sobrantes de cualquier provincia

El Imserso saca a la venta 879.213 plazas desde este lunes: cómo inscribirse y cuáles son los destinos de los viajes a 50 euros

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Desde ayer, lunes 14 de septiembre, se pueden reservar los viajes del Imserso para la temporada 2026-2027, con un total de 879.213 plazas repartidas entre costa peninsular, costa insular y turismo de escapada. Hoy martes 15 pueden reservar los acreditados no preferentes de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, La Rioja, Navarra y Melilla. Mañana, miércoles 16, abren las plazas para los preferentes del segundo grupo de comunidades.

Pero quizás la fecha más importante a recordar es la del sábado 19 de septiembre, y hay que marcarla en rojo en el calendario si no conseguiste plaza en el turno inicial, ya que es cuando se abren todas las plazas sobrantes de todas las provincias, sin restricciones geográficas. La ventana permanece abierta desde entonces sin un cierre programado durante toda la temporada, con lo que quien se quede sin viaje esta semana debe saber que sigue teniendo múltiples oportunidades para conseguir una plaza durante los meses siguientes.

Un calendario escalonado por comunidades

El Imserso ha distribuido las diecisiete comunidades en dos grupos con dos días asignados a cada uno. El primer grupo (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, La Rioja, Navarra y Melilla) reservó ayer sus plazas para acreditados preferentes y hoy las abre a los no preferentes. El segundo grupo (Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Islas Canarias, Murcia, País Vasco y Ceuta) tiene su turno mañana, miércoles 16, para los preferentes y el jueves 17 para los no preferentes.

Es importante saber que los acreditados preferentes son quienes acumulan mayor puntuación en la baremación oficial. Se tienen en cuenta criterios de edad, ingresos, participación en campañas anteriores y presencia en listas de espera, lo que les permite disponer del primer turno de elección en cada grupo.

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Durante estos cuatro días, cada persona solo puede acceder al cupo de viajes asignado a su propia provincia. La limitación pretende evitar sobrecargas del sistema y distribuir la demanda de forma ordenada.

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Cómo hacer la reserva paso a paso

Un pensionista acreditado necesita dos elementos para reservar: la carta de acreditación enviada por el Imserso (el organismo ha remitido 2.938.156 cartas a 4.602.255 personas admitidas) y la clave personal de cuatro dígitos que acompaña a la propia carta. Quien no la haya recibido en su domicilio puede obtener un duplicado escaneando con el móvil el código QR de la solicitud inicial enviada a comienzos de año. El escaneo redirige a la plataforma oficial donde descargar el documento con la clave asignada.

La reserva se abre a las 09:00 horas del día correspondiente a través de dos webs principales: Turismo Social (para costa peninsular, costa insular y turismo de escapada) y Mundicolor (para determinados circuitos culturales y capitales de provincia). Las agencias de viajes autorizadas gestionan también la operación de forma presencial. Las oficinas del propio Imserso no admiten reservas, solo dan información. El proceso es completamente online y requiere introducir el DNI, la clave de acreditación y elegir destino, hotel y fecha entre los disponibles en el cupo provincial.

La fecha de la repesca

A partir del sábado 19 de septiembre, el Imserso abre la reserva de las plazas sobrantes de cualquier provincia. Es la fecha que los pensionistas deben marcar en el calendario si no consiguen el viaje que querían durante su turno inicial. Desde ese día, cualquier acreditado puede reservar cualquier plaza libre del sistema, independientemente de su comunidad de residencia. La disponibilidad se actualiza sin parar porque las cancelaciones, renuncias y modificaciones generan nuevas plazas libres a lo largo de los meses. Un viaje inicialmente agotado puede volver a estar disponible dos semanas después por la renuncia de un titular previo.

Para el pensionista que se queda en lista de espera durante toda la temporada, el Imserso concede puntuación adicional en la baremación de la campaña siguiente. La inscripción en lista de espera no es por tanto un premio de consolación menor, ya que mejora la posición del solicitante para la próxima convocatoria.

Precios y novedades de la temporada

Los precios del Imserso 2026-2027 empiezan desde 132,91 euros por viaje. Una estancia de 10 días en la costa peninsular con transporte incluido parte de 309,22 euros en temporada estándar y alcanza los 409,22 euros en temporada alta. La tarifa social de 50 euros por viaje afecta a 7.447 plazas y va dirigida a pensionistas con recursos económicos iguales o inferiores a la pensión no contributiva de jubilación o incapacidad, con el Imserso asumiendo el coste restante. La medida, introducida la temporada pasada, registró 5.221 usuarios en su primer año.

Esta temporada mantiene además la opción de viajar con animales de compañía en los circuitos de costa peninsular e insular, una alternativa que aprovecharon 1.066 personas en 2025-2026. Un 36% de las plazas de cada lote se distribuye proporcionalmente entre los meses de la campaña para desestacionalizar la demanda y garantizar viajes disponibles durante todo el ciclo. El primer viaje se realizará el 1 de octubre con destino a Oropesa.