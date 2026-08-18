Viajes del Imserso 2026-2027: fecha para pedir plaza, requisitos y precios

Redacción Uppers 18 AGO 2026 - 16:41h.

Los viajes del Imserso comenzarán a comercializarse el lunes 14 de septiembre, aunque no todos podrán reservarse el mismo día

El Imserso abre la mano con nuevos cambios: se podrá viajar con quien quieras

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El calendario ya está marcado en rojo para miles de pensionistas. Los viajes del Imserso de la temporada 2026-2027 comenzarán a comercializarse el lunes 14 de septiembre, aunque no todos podrán reservarse el mismo día. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales ha diseñado, un año más, un sistema escalonado por comunidades autónomas y por orden de acreditación para repartir la demanda y evitar que las centrales de reservas se colapsen.

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La nueva temporada llega, además, con 879.213 plazas, exactamente el mismo volumen que el año anterior. La primera tanda corresponde a Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja. Los usuarios acreditados como preferentes podrán reservar desde el lunes 14 y los no preferentes tendrán acceso desde el martes 15. El miércoles 16 se abrirá el turno para las plazas que hayan quedado disponibles dentro de la provincia.

En Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Ceuta, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Región de Murcia y País Vasco, el proceso comenzará dos días después. Los acreditados preferentes podrán reservar el miércoles 16, mientras que los no preferentes lo harán el jueves 17. El viernes 18 se liberarán las plazas que sigan disponibles en cada provincia.

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Hay un detalle importante para quienes no encuentren a la primera el viaje que buscan. Durante los primeros días, del 14 al 18 de septiembre, cada persona tendrá acceso a las plazas correspondientes a su cupo provincial. A partir del sábado 19 de septiembre podrán reservarse los viajes que hayan quedado sin comercializar de cualquier provincia, lo que amplía considerablemente las posibilidades de encontrar una alternativa. Además, durante toda la temporada pueden producirse cancelaciones, cambios y renuncias.

No hay que volver a solicitar plaza si ya se está acreditado

Es importante distinguir entre solicitar la participación en el programa y reservar un viaje. Para quienes ya forman parte del Programa de Turismo del Imserso no es necesario presentar una nueva solicitud cada temporada. Lo que necesitan es la carta de acreditación correspondiente a 2026-2027, en la que aparece una clave de cuatro dígitos que cambia cada año.

El Imserso ha comenzado a enviar este verano casi 2,94 millones de cartas a las 4,6 millones de personas acreditadas. Si la carta no ha llegado todavía, existe la posibilidad de obtener un duplicado de la acreditación por vía telemática a través de la Sede Electrónica del organismo.

La reserva puede hacerse por internet o presencialmente. Para costa peninsular y turismo de escapada se utiliza Turismo Social, mientras que costa insular se gestiona a través de Mundicolor. También se puede acudir a las agencias de viajes colaboradoras. En las reservas online se necesita el DNI y la clave de acreditación que figura en la carta.

Quienes no estaban dados de alta en el programa tuvieron un plazo ordinario del 22 de junio al 10 de julio de 2026 para hacerlo. El Imserso ha indicado que habrá un nuevo plazo para nuevas altas, pero todavía no ha concretado esa fecha. El 14 de septiembre, por tanto, no se abre un nuevo periodo general de inscripción, sino la comercialización y reserva de los viajes para las personas ya acreditadas.

Tres grandes modalidades

La oferta vuelve a dividirse en tres grandes bloques.

Costa peninsular . El más voluminoso, con 440.284 plazas . Incluye estancias en Andalucía, Cataluña, Región de Murcia y Comunitat Valenciana, con viajes de ocho o diez días y opciones con y sin transporte.

. El más voluminoso, con . Incluye estancias en Andalucía, Cataluña, Región de Murcia y Comunitat Valenciana, con viajes de ocho o diez días y opciones con y sin transporte. Costa insular . Contará con 228.142 plazas y concentra la oferta en Illes Balears y Canarias. También existen estancias de ocho y diez días, con modalidades con transporte o sin él.

. Contará con y concentra la oferta en Illes Balears y Canarias. También existen estancias de ocho y diez días, con modalidades con transporte o sin él. Turismo de escapada. Suma 210.787 plazas. Aquí caben los circuitos culturales de seis días, el turismo de naturaleza de cinco días, las escapadas a capitales de provincia de cuatro días y los viajes de cinco días a Ceuta y Melilla.

Los precios se mantienen

Una de las noticias más relevantes para quienes hacen cuentas antes de reservar es que los precios previstos para 2026-2027 se mantienen en los mismos niveles que en la temporada anterior.

En la costa peninsular, una estancia de diez días y nueve noches con transporte cuesta 309,22 euros en los meses sin suplemento y 409,22 euros en temporada alta. Para ocho días y siete noches, las tarifas son de 244,04 y 344,04 euros, respectivamente. Sin transporte, las estancias de diez días parten de 270,39 euros y las de ocho días de 224,63 euros.

En Baleares, diez días con transporte cuestan 353,37 euros y ocho días 285,29 euros, mientras que sin transporte las tarifas son de 270,52 y 224,36 euros. En Canarias, el precio es algo superior cuando se incluye el transporte, con 464,72 euros para diez días y 378,75 euros para ocho días en los periodos sin suplemento.

Para quienes prefieran descubrir ciudades y paisajes del interior, los circuitos culturales cuestan 312,51 euros, el turismo de naturaleza 305,75 euros y las estancias en capitales de provincia 132,91 euros. Los viajes a Ceuta y Melilla tienen un precio de 305,75 euros. Las tarifas aumentan en 100 euros cuando se aplica el suplemento de temporada alta.

Los precios incluyen alojamiento en habitación doble compartida y pensión completa, salvo en las capitales de provincia, donde el régimen es de media pensión. El transporte está incluido cuando la modalidad lo contempla. También se incluye el seguro colectivo y, en los viajes de costa, asistencia sanitaria complementaria y actividades de animación sociocultural.

50 euros para los pensionistas con menos recursos

La tarifa más llamativa vuelve a ser la de 50 euros. El programa reserva 7.447 plazas para personas que reciben una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad y que obtienen la puntuación necesaria conforme a los criterios de baremación.

Quienes tengan derecho a esta modalidad pagarán 50 euros por el viaje, independientemente del destino, y la carta de acreditación indicará esta condición. Se trata de una plaza especialmente protegida dentro de las 879.213 que ofrece el programa.

También se puede viajar con una mascota pequeña

Otra de las novedades que llegó la temporada pasada y que continúa ahora es la posibilidad de viajar con animales de compañía. Se reserva un 2% de las plazas de los lotes de costa peninsular y costa insular para quienes quieran viajar con su mascota. El animal doméstico no puede superar los 10 kilos de peso incluido el transportín y la opción debe comunicarse en el momento de efectuar la reserva, porque las plazas son limitadas.